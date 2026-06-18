Aseo reduce en casi $10 el costo por tonelada en Panamá Este

Recoger una tonelada de basura en el sector este del distrito de Panamá costará casi $10 menos que en el proceso de contratación anterior, pese a que el servicio cubrirá los mismos corregimientos, durante el mismo período de siete años y con una proyección similar de residuos.

La diferencia surge al comparar los pliegos de cargos de la licitación declarada desierta en 2025 y el nuevo proceso diseñado para la Zona 4, integrada por Juan Díaz, Tocumen, Pedregal, Las Mañanitas, Las Garzas, San Martín, Pacora y 24 de Diciembre.

Mientras el proceso anterior establecía un precio de referencia de $.57 por tonelada de residuos recolectados, el nuevo pliego fija un valor de $47.95 por tonelada. La reducción es de $9.05 por tonelada, equivalente a cerca del 16%.

El ajuste también impacta el valor total estimado de la contratación. El proceso de 2025 contemplaba un presupuesto de $46.7 millones con ITBMS incluido para la Zona 4. En la nueva convocatoria, el monto baja a $39.3 millones. La diferencia supera los $7 millones.

Lo llamativo es que los elementos principales del contrato permanecen prácticamente sin cambios.

Ambos procesos contemplan una duración de 84 meses, equivalente a siete años. La cantidad estimada de residuos que deberá recoger la empresa adjudicataria también se mantiene en aproximadamente 767,100 toneladas durante toda la vigencia contractual.

La cobertura geográfica tampoco cambia. El servicio continuará en los ocho corregimientos que conforman la Zona 4, un sector que concentra parte importante del crecimiento urbano del distrito de Panamá y donde persisten problemas relacionados con la acumulación de basura, los vertederos clandestinos y la contaminación de espacios públicos.

La nueva licitación surge después de que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas confirmó la declaratoria de desierto del proceso anterior.

La comisión evaluadora concluyó que ninguno de los dos consorcios que participaron cumplía con los requisitos.

La comparación de ambos documentos muestra que la entidad no se limitó a repetir el concurso anterior. Introdujo cambios importantes en las condiciones de participación y en la metodología de evaluación.

Uno de los ajustes más notorios aparece en los requisitos financieros.

La facturación anual mínima exigida a las empresas pasó de $1.5 millones a $5 millones, más de tres veces el requisito contemplado en el proceso anterior.

También aumentó el índice mínimo de liquidez requerido para participar y se endurecieron las condiciones relacionadas con el respaldo financiero y las referencias bancarias.

Los cambios también alcanzan la evaluación técnica. En el nuevo esquema, la capacidad técnica de los proponentes tiene un peso de 39 puntos dentro de la evaluación total, frente a los 27 puntos que recibía en el proceso anterior.

La capacidad administrativa, por el contrario, pasó de 18 puntos a solo cuatro. La modificación refleja una mayor valoración de la capacidad operativa de las empresas, la calidad de sus equipos y la incorporación de herramientas tecnológicas para la prestación del servicio.

La nueva metodología también otorga mayor importancia a la antigüedad de los vehículos, los sistemas de monitoreo mediante GPS, las cámaras instaladas en los camiones recolectores y los mecanismos de seguimiento de rutas.