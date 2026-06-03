La Feria Posidonia 2026, que se celebra del 2 al 5 de junio de 2026 en Atenas, Grecia, constituye uno de los encuentros más relevantes del mundo marítimo y naviero a nivel global. Este evento, de carácter bienal, reúne a los principales actores de la industria marítima internacional: armadores, operadores portuarios, astilleros, empresas de logística, tinancistas, aseguradoras, autoridades gubernamentales y organismos multilaterales vinculados al comercio marítimo y al transporte internacional.

La importancia de Posidonia radica en que no es una feria comercial más, sino un foro estratégico de alto nivel, donde se analizan las tendencias que marcarán el futuro de la navegación mundial: la descarbonización del transporte marítimo, la transición energética, la digitalización de los puertos, la seguridad marítima, la eficiencia logística y la sostenibilidad de las rutas comerciales.

En este contexto, las decisiones, alianzas y contactos que se generan en Posidonia tienen un impacto directo en el comercio global y en las economías de los países que dependen del mar como eje de desarrollo.

Para Panamá, nación eminentemente marítima y logística, la relevancia de este evento es incuestionable. El país no solo alberga el Canal interoceánico, una de las rutas más estratégicas del comercio mundial, sino que también posee uno de los registros navieros más importantes del planeta, además de puertos de clase mundial y una plataforma logística en constante expansión. Por ello, la presencia del Presidente de la República, José Raúl Mulino, en la Feria Posidonia 2026 adquiere un significado político, económico y estratégico de primer orden.

La participación del Presidente Mulino proyecta a Panamá como un actor serio, confiable y comprometido con el desarrollo del comercio marítimo internacional. Su presencia envía un mensaje claro a la comunidad naviera global: Panamá no es solo un país de tránsito, sino un socio estratégico dispuesto a fortalecer relaciones, atraer inversión, modernizar su infraestructura marítima y adaptarse a los nuevos desafíos del sector.

Asimismo, permite al país posicionarse en las discusiones de alto nivel sobre el futuro del transporte marítimo, defendiendo sus intereses nacionales y regionales.

Desde una perspectiva diplomática y económica, la asistencia del Jefe de Estado a Posidonia 2026 facilita el contacto directo con líderes empresariales у gubernamentales clave, abriendo oportunidades para acuerdos de cooperación, inversión extranjera y transferencia de tecnología. En un mundo cada vez más competitivo, donde las rutas, los puertos y los centros logísticos compiten por eficiencia y sostenibilidad, este tipo de presencia no es simbólica: es estratégica.

En tiempos en que la economía global se redefine y las naciones compiten no solo por rutas comerciales, sino también por confianza, visión y liderazgo, estar presente en foros como Posidonia es una decisión de Estado. Representa la voluntad de estar donde se toman las decisiones, de proyectar al país en los espacios donde se define el rumbo del comercio marítimo mundial. Panamá no puede darse el lujo de la ausencia; su historia, su geografía y su vocación marítima le exigen presencia, diálogo y protagonismo.

Estar en Posidonia es, en esencia, reafirmar que Panamá comprende su papel en el mundo y asume con responsabilidad el liderazgo que su posición estratégica le confiere.