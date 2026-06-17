Panamá y la Unión Europea identifican oportunidades de la Agenda Global Gateway para la región

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Cooperación Internacional, culminó este miércoles, 17 de junio, la segunda fase de la primera reunión del Subcomité de Cooperación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (UE).

Este encuentro, desarrollado de manera virtual, se llevó a cabo en el marco de la Presidencia Pro Tempore del Acuerdo que ejerce la República de Panamá durante el 2026, y estuvo coliderado por el director de Cooperación Internacional, Carlos Fitzgerald, junto a Matteo Banti, jefe de Cooperación de la UE en Centroamérica, Panamá y Costa Rica.

Durante la sesión, las delegaciones compartieron observaciones sobre las oportunidades que presenta la Agenda Global Gateway para la región, la cual había sido presentada por la UE en la primera fase, y se identificaron nuevas temáticas de interés común.

Asimismo, se destacó la relevancia de las iniciativas que contarán con financiamiento de la Unión Europea y que están enfocadas en movilidad sostenible, conservación de los recursos naturales, seguridad, alianza digital e interconexión eléctrica como ejes estratégicos de la agenda del pilar de cooperación.

La delegación panameña para esta sesión estuvo integrada por la Dirección de Cooperación Internacional, la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales y la Misión de Panamá ante la UE.