Agroferia del IMA este sábado 5 de septiembre: conoce el único lugar de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de la única agroferia programada para este sábado 5 de septiembre, la cual se llevará a cabo en la provincia de Panamá Oeste.
La actividad tendrá lugar Frente al Comedor Infantil de la Junta Comunal de la Playita de Bique en Cerro Silvestre en el distrito de Arraiján, a partir de las 8:00 a.m.
Durante la jornada, los residentes de la zona podrán acercarse al punto establecido para adquirir productos ofrecidos en el marco de las agroferias que organiza el IMA.
El IMA recordó a los ciudadanos que tienen previsto asistir a la agroferia de este sábado que deberán cumplir con algunos requisitos para realizar sus compras.
La entidad informó que será obligatorio presentar la cédula de identidad personal al momento de adquirir los productos disponibles en la actividad.
Además, el IMA recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos comprados durante la jornada.
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