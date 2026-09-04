Kun Agüero, mencionado en causa por narcotráfico: ¿qué dice el expediente?

El exfutbolista argentino Sergio Kun Agüero aparece mencionado en una investigación judicial por narcotráfico que se desarrolla en Argentina y que derivó la semana pasada en la detención de Pablo Bebote Álvarez, histórico jefe de la barra brava de Independiente de Avellaneda.

La causa está a cargo del juez Pablo Yadarola y, de acuerdo con información publicada por el diario La Tercera, el nombre de Agüero aparece en el expediente a raíz de una serie de contactos que integrantes de la organización habrían intentado establecer con el exdelantero para desarrollar negocios y aprovechar su imagen comercial.

La mención de Agüero en el expediente no significa que esté acusado de integrar la organización ni que haya sido imputado.

Según representantes del exfutbolista citados en los antecedentes, recibió propuestas de personas vinculadas con los negocios investigados, averiguó sus antecedentes y decidió rechazarlas.

Entre las iniciativas que aparecen en la investigación figura una plataforma de venta de entradas para partidos de fútbol de la Primera B Nacional argentina y otros eventos deportivos.

Los investigadores encontraron conversaciones mantenidas durante 2026 en las que algunos de los imputados hablaban de alcanzar un acuerdo con Agüero para desarrollar el proyecto denominado “KRÜ TICKETS”, relacionado con KRÜ, la organización de deportes electrónicos fundada por el exfutbolista.

Uno de los mensajes incorporados al expediente está fechado el 30 de enero de 2026. En él, Diego Anzalone manifestó que esperaba concretar un acuerdo con Agüero relacionado con la empresa de venta de entradas.

Posteriormente, las pesquisas detectaron conversaciones sobre un viaje a México para avanzar en las negociaciones. En otro intercambio, fechado el 22 de abril, Anzalone aseguró haber mantenido una reunión presencial con Agüero.

Sin embargo, estos mensajes corresponden a lo expresado por los investigados y no acreditan por sí mismos que Agüero haya cerrado un acuerdo o participado en las actividades ilícitas investigadas.

Otro de los elementos incorporados a la causa es un archivo denominado “guion_kru_tickets.pdf”, enviado el 12 de junio de 2026.

Según los antecedentes citados por La Tercera, el documento contenía indicaciones para la realización de un supuesto spot publicitario relacionado con el proyecto. La investigación también incorporó conversaciones y archivos vinculados con la eventual plataforma de venta de entradas.