Nuevos cambios viales en San Francisco: conozca las fechas y recorridos

Las modificaciones comenzarán a aplicarse de manera escalonada a partir del miércoles 9 de septiembre y contemplan que ambas calles operen en un solo sentido.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que se implementarán cambios de circulación en las calles 70 y 71 de San Francisco , como parte de un plan de reorganización vial que busca mejorar la movilidad de conductores y peatones en este sector de la ciudad de Panamá.

San Francisco tendrá cambios de tránsito en las calles 70 y 71

¿Qué cambios habrá en la calle 71 de San Francisco?

A partir del miércoles 9 de septiembre, la calle 71 cambiará a un solo sentido de circulación.

Los vehículos deberán transitar desde la Vía Israel hacia la avenida Nicanor Obarrio, conocida como Calle 50.

¿Qué cambios habrá en la calle 70?

El cambio en la calle 70 comenzará a regir a partir del viernes 11 de septiembre.

Desde esa fecha, la vía tendrá un solo sentido de circulación desde la avenida Nicanor Obarrio (Calle 50) hacia la Vía Israel.

La ATTT hizo un llamado a los conductores que transitan por San Francisco a tomar las precauciones correspondientes ante estos cambios de circulación.

Las autoridades también recomendaron prestar atención a las señales de tránsito instaladas en el área y respetar las nuevas direcciones de circulación para evitar confusiones y contribuir a una movilidad más segura.