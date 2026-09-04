Jueza rechaza afectación de derechos solicitada por defensa de Publio De Gracia

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Kerine Jaén, rechazó al mediodía este viernes 4 de septiembre una solicitud de afectación de derechos presentada por la defensa técnica del exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, quien es investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, ambos agravados, en calidad de autor.

La audiencia se desarrolló luego de que la defensa particular de De Gracia planteara ante el tribunal la afectación de derechos dentro de la investigación que adelanta el Ministerio Público.

Tras escuchar los argumentos de las partes Jaén decidió rechazar de plano la solicitud por improcedente, al considerar que en este caso se produjo el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia.

Jaén también indicó que la Oficina Judicial deberá adoptar las medidas correspondientes en el agendamiento de las audiencias de afectación de derechos, con el objetivo de que los debates se realicen en el momento procesal oportuno.

El caso está relacionado con un informe de la Contraloría General de la República, fechado el 25 de mayo de 2026, correspondiente al período comprendido entre 2019 y 2024.

Según la información presentada en la investigación, el informe reveló un presunto incremento patrimonial injustificado y una posible lesión patrimonial al Estado durante el período en que el imputado ejerció funciones en la DGI.

El Ministerio Público estuvo representado durante la audiencia por el fiscal Eduardo Rodríguez, mientras que la defensa técnica del imputado estuvo a cargo de la abogada Gladys Quintero.

La investigación continúa su curso y, hasta el momento, las acusaciones corresponden a presuntos hechos que deberán ser acreditados dentro del proceso judicial.