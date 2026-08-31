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Posponen audiencia de exdirector de la DGI por fallas técnicas en penal

Publio de Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) en una imagen de archivo.
Publio de Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) en una imagen de archivo. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 31/08/2026 18:15
La audiencia de Publio De Gracia por presunto enriquecimiento no justificado en Panamá se reprogramó para el 16 de septiembre

La audiencia de apelación de medidas cautelares programada para el exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia Tejada, se suspendió debido a problemas técnicos en el centro penitenciario donde cumple detención preventiva. La falla en la conexión virtual impidió la participación del imputado en la diligencia judicial.

Gladys Quintero, abogada defensora del exfuncionario, confirmó que el Tribunal fijó la nueva fecha de la audiencia para el próximo 16 de septiembre.

De Gracia enfrenta investigaciones del Ministerio Público como presunto autor de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. El proceso judicial se fundamenta en auditorías de la Contraloría General de la República, las cuales determinaron un incremento patrimonial no justificado de $724,682.39 durante su desempeño al frente de la Dirección General de Ingresos (DGI), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.

Mientras se cumple el nuevo plazo fijado por el Órgano Judicial, el exdirector de la DGI permanecerá detenido temporalmente en el Centro Penitenciario de Tinajitas.

¿Por qué se suspendió la audiencia del exdirector de la DGI en Panamá?

La audiencia de apelación de Publio de Gracia se suspendió el 31 de agosto de 2026 por problemas técnicos de conexión en el centro penitenciario donde está detenido. El acto judicial se reprogramó para el 16 de septiembre.

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