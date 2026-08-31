Posponen audiencia de exdirector de la DGI por fallas técnicas en penal

La audiencia de apelación de medidas cautelares programada para el exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia Tejada, se suspendió debido a problemas técnicos en el centro penitenciario donde cumple detención preventiva. La falla en la conexión virtual impidió la participación del imputado en la diligencia judicial.

Gladys Quintero, abogada defensora del exfuncionario, confirmó que el Tribunal fijó la nueva fecha de la audiencia para el próximo 16 de septiembre.

De Gracia enfrenta investigaciones del Ministerio Público como presunto autor de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. El proceso judicial se fundamenta en auditorías de la Contraloría General de la República, las cuales determinaron un incremento patrimonial no justificado de $724,682.39 durante su desempeño al frente de la Dirección General de Ingresos (DGI), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.

Mientras se cumple el nuevo plazo fijado por el Órgano Judicial, el exdirector de la DGI permanecerá detenido temporalmente en el Centro Penitenciario de Tinajitas.