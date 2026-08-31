Panameño hace historia en el surf juvenil de Norteamérica

El surfista panameño Teo Grani, oriundo de Bocas del Toro, se convirtió en el primer centroamericano en ganar una temporada Pro Junior de la Serie de Calificación de Norteamérica de la Liga Mundial de Surf (WSL).

Su triunfo en el torneo final realizado en Atlantic Park, Virginia Beach, le permitió alcanzar el primer lugar del ranquin con 2.000 puntos y asegurar su clasificación al Mundial Pro Junior que se disputará en noviembre en El Salvador.

“Lograr este objetivo es una gran alegría personal, pero más allá de eso ratifica que en Panamá hay mucho talento para la práctica del surf en el nivel competitivo. Estoy seguro de que en el futuro vendrán más victorias como estas”, expresó Grani, quien ya se prepara intensamente para enfrentar a los mejores exponentes juveniles del mundo.

El entrenador de la selección panameña, Diego Naranjo, destacó que este resultado “marca un antes y un después en la historia del surf de Panamá e incluso de Centroamérica, porque estamos llegando a un punto donde nadie de la región había estado antes”.

La competencia se realizó en el Atlantic Park Surf, una laguna artificial de 100 mil pies cuadrados impulsada por tecnología Wavegarden, capaz de generar más de 20 tipos de olas de hasta seis pies de altura, lo que la convierte en un escenario ideal para eventos internacionales.

Con este logro, Grani no solo inscribe su nombre en la historia del surf panameño, sino que abre la puerta para que nuevas generaciones se inspiren y se sumen a este deporte que cada vez gana más terreno en la región.