‘Gracias para toda la vida’: las reacciones del fútbol al retiro de Lionel Messi

La familia de Lionel Messi junto a diversas instituciones deportivas internacionales reaccionaron este 31 de agosto a través de canales oficiales tras la confirmación del retiro definitivo del atacante de la Selección Argentina a sus 39 años para manifestar su respaldo a la decisión del jugador y destacar la trayectoria del deportista en el fútbol internacional.

En el entorno personal, su esposa Antonela Roccuzzo publicó un mensaje en plataformas digitales en el cual resaltó el camino recorrido por el atleta al expresar “te vi sufrir, caer y levantarte”, acompañando la dedicatoria con imágenes del trayecto del jugador en la escuadra nacional.

Por parte del vestuario albiceleste, el mediocampista Rodrigo De Paul dedicó unas extensas palabras dirigidas al capitán para poner en valor su liderazgo personal: “Sos enorme adentro de una cancha pero afuera todavía más y creo que hoy Argentina finalmente lo sabe”, expresó el jugador del Inter de Miami.

De forma paralela, el centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández compartió una dedicatoria pública en la cual repasó el impacto de compartir plantel con Messi tras su admiración de la infancia.

“Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos, salir a la cancha y no verte adelante con la 10 porque fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera, así que gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia”, manifestó Fernández.

Los medios de prensa deportiva como TyC Sports despidieron al diez con un “Gracias para toda la vida”, al tiempo que el Diario Sport detalló que la resolución fue comunicada por el jugador tras “sentir que ya no tiene más para dar” a nivel internacional.

A nivel de organismos globales, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) emitió un comunicado institucional destacando la trayectoria del deportista rosarino al señalar que: “por más de dos décadas, Lionel Messi ha producido momentos extraordinarios de manera consistente en el más alto nivel para Argentina”.

Esta posición respaldada simultáneamente por la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) al definir su legado como “una historia muy grande”.

A estos mensajes se suman miles de reacciones de compañeros de selección, fanáticos e instituciones deportivas a nivel mundial.