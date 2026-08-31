Panamá y el mundo en 7 noticias: lo más importante de este lunes 31 de agosto

La jornada informativa de este lunes 31 de agosto estuvo marcada por acontecimientos de relevancia nacional e internacional, entre decisiones del Gobierno panameño, movimientos políticos, noticias universitarias y hechos que generaron repercusión fuera del país.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 546 del 31 de agosto de 2026, que modifica las reglas del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para la compra de viviendas nuevas. La nueva normativa establece una exención sobre los primeros $120,000 de la base imponible.

-Absel Navarro Camarena asumió como rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) para el período 2026-2028, junto con las nuevas autoridades de la institución. Su llegada se produce en medio de retos financieros y administrativos que deberá afrontar durante su gestión.

-El presidente de la Coalición Vamos y exdiputado, Juan Diego Vásquez, confirmó que analiza participar en el próximo proceso electoral, aunque todavía no ha definido a qué cargo aspiraría.

-Mulino se refirió a la decisión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) de restringir durante 10 años el acceso a información contenida en determinados expedientes administrativos relacionados con concesiones, licencias de operación e investigaciones por infracciones a las normas marítimas. La medida fue declarada el pasado 30 de agosto.

-La Procuraduría General de la Nación logró medidas cautelares para 25 personas aprehendidas en la Operación Credenciales 1.0. Tras cuatro días de audiencias, 12 quedaron en detención provisional y 13 bajo arresto domiciliario. Además, se legalizaron 24 aprehensiones y se formalizaron las imputaciones.

-El delantero Lionel Messi, de 39 años, utilizó sus redes sociales para despedirse de la selección de Argentina. La decisión del astro argentino marca el cierre de una extensa etapa con el seleccionado, con el que conquistó importantes títulos internacionales.

-En Nepal, las autoridades elevaron este lunes a 903 el número de personas fallecidas y a 4,247 los desaparecidos tras las devastadoras riadas registradas el pasado miércoles 26 de agosto en zonas del norte y centro del país. Las inundaciones y deslizamientos provocados por las intensas lluvias han dejado una grave situación humanitaria, mientras continúan las labores de búsqueda y atención a las comunidades afectadas.