Nepal eleva a 903 los muertos y a 4.247 los desaparecidos por las riadas

Nepal elevó este lunes a 903 el número de personas fallecidas y a 4.247 la cifra de desaparecidos como consecuencia de las devastadoras riadas que afectaron el pasado miércoles 26 de agosto al norte y centro del país.

De acuerdo con información de la agencia EFE, que cita el más reciente informe de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), la tragedia ha dejado, al contabilizar las víctimas a ambos lados de la frontera, un total de 919 muertos y 4.793 personas que permanecen sin localizar.

El nuevo balance representa un aumento de 115 fallecidos respecto al recuento anterior. Además, en las últimas 24 horas se sumaron más de 1.700 personas a la lista de desaparecidos dentro del territorio nepalí.

Las autoridades atribuyen el considerable incremento en el número de personas sin localizar al restablecimiento gradual de las comunicaciones en los distritos más apartados. Esto permitió recibir y consolidar nuevos reportes de las administraciones locales, según informó EFE.

Según el desglose de la NDRRMA, uno de los mayores aumentos se registró en el distrito de Nuwakot, donde el número de desaparecidos pasó de 115 a 1.558. En Rasuwa, por su parte, la cifra subió de 562 a 865 personas.

Al balance se añaden 933 trabajadores atrapados o desaparecidos en instalaciones hidroeléctricas ubicadas en las cuencas de los ríos Bhote Koshi y Trishuli, así como 83 miembros de las fuerzas de seguridad y 21 funcionarios de distintas instituciones públicas.

EFE también informó que 592 ciudadanos extranjeros continúan en paradero desconocido.

Mientras tanto, las operaciones de búsqueda y rescate continúan con la participación de 20.811 efectivos de las fuerzas de seguridad, respaldados por seis equipos médico-quirúrgicos.

El Ejército también mantiene las evacuaciones por vía aérea. Según el reporte citado por EFE, se han realizado 411 vuelos en helicóptero, mediante los cuales han sido rescatadas 10.451 personas, entre ellas 3.344 ciudadanos nepalíes y 252 extranjeros.