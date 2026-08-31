Residentes de Chilibre plantean sus problemas a la Defensoría del Pueblo

La Defensora del Pueblo, Ángela Russo, participó en una consulta comunitaria en el corregimiento de Chilibre, en Panamá Norte, como parte de una estrategia para conocer directamente las situaciones que afectan los derechos de las comunidade

“Escuchar y conocer en territorio las situaciones que afectan los derechos de las comunidades son parte de las prioridades de esta nueva gestión defensorial”, destacó la institución al informar sobre la jornada, en la que residentes de distintos sectores expusieron sus principales necesidades y problemáticas.

Durante la actividad, que también contó con la presencia de la Defensoría Móvil, los moradores presentaron quejas relacionadas con el acceso al agua potable, los servicios de salud, la infraestructura vial y los malos olores que afectan a algunas comunidades.

La Defensoría del Pueblo informó que las situaciones planteadas por los residentes recibirán seguimiento por parte de la institución.

En el encuentro también participaron el director de Protección de los Derechos Humanos, Julio De Gracia; el director de Asuntos Ambientales, Sotero Morales, y oficiales de Derechos Humanos de la Regional de Panamá Norte, quienes escucharon y documentaron las inquietudes de los moradores.

La institución señaló que busca fortalecer los mecanismos de atención ciudadana y mantener una gestión más cercana a la población.