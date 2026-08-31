Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 31 de agosto

Panamá enfrentará este lunes 31 de agosto condiciones de tiempo inestable, con aguaceros, tormentas y potencial de fuertes ráfagas de viento en distintas regiones del país, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).
De acuerdo con la Actualización del Pronóstico emitida por la Dirección de Meteorología del IMHPA, durante la madrugada se prevén aguaceros de fuertes a muy fuertes en sectores de Guna Yala, con posibilidad de fuertes ráfagas de viento y crecidas de ríos.
En el resto de la vertiente del Caribe se esperan lluvias ligeras ocasionales. Durante la mañana, las precipitaciones serán dispersas, de ligeras a moderadas, sobre Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas.
Para la tarde y parte de la noche, se pronostican aguaceros de moderados a muy fuertes en Guna Yala y Colón, especialmente en Costa Arriba, mientras que en la región occidental continuarán episodios de lluvias ligeras.
En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y parte de la mañana persistirán conglomerados de tormentas fuertes sobre el Golfo de Panamá, que se desplazarán hacia los sectores marítimos al sur del istmo.
Estas condiciones podrían ingresar a tierra con lluvias de moderadas a fuertes, actividad eléctrica y potencial de ráfagas de viento en la península de Azuero, el sur de Coclé y Panamá Oeste.
Además, se prevén otras celdas de tormentas fuertes en Panamá Este y Norte, así como en Darién, con posibilidad de ráfagas de viento, caída de árboles u objetos y crecidas de ríos.
Durante la tarde, el IMHPA espera aguaceros dispersos de moderados a puntualmente muy fuertes en Darién, las comarcas Emberá, Panamá Este y Centro, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Veraguas. No se descartan ráfagas de viento durante estos eventos.
En horas de la noche, se pronostican aguaceros en las zonas marino-costeras de Veraguas y Chiriquí, además de lluvias aisladas y dispersas en Darién, las comarcas Emberá y el Golfo de Panamá.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre 22°C y 26.5°C, aunque en las montañas y la Cordillera Central podrían registrarse valores de entre 12°C y 20°C. Las máximas estarán entre 27°C y 32°C, mientras que en la Cordillera Central se prevén entre 17°C y 26°C.
El IMHPA también advirtió que podrían presentarse fuertes ráfagas de viento durante los eventos de tormentas, principalmente en la madrugada, mañana y tarde.
Los índices de radiación UV-B serán de moderados a altos en el país y podrían alcanzar niveles muy altos a extremos en zonas marítimas del Caribe.
Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población seguir las indicaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), especialmente en las zonas bajo aviso de vigilancia.Si quieres, también te puedo hacer varios títulos SEO llamativos para esta nota.
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