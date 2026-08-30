La nueva planilla de Shirley Castañedas: 456 funcionarios ingresan a la Asamblea

Frente al mural de la Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional, funcionarios curiosos leían con preocupación los anuncios y les tomaban fotografías sigilosamente. Decenas de edictos de notificación con el mismo tenor dejaron claro el mensaje: “La suscrita directora de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional hace saber que la H.D. Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea Nacional, en uso de sus facultades legales [...] resuelve declarar el cese de labores a [...]”, se repetía en decenas de hojas con distintos nombres y cargos, todas firmadas por la directora del departamento, Leila Chan de Quintero. Pero, contrario a lo que podría parecer, los múltiples “ceses de labores” no responden a una reducción de la cuestionada planilla del Legislativo, que representa un gasto mensual superior a los $7 millones. Por el contrario, se trata de un movimiento de personal en el que Castañedas, diputada de Realizando Metas por el circuito 13-1, “ya tiene su ‘rosca’ nombrada y el resto de los funcionarios eventuales estamos pasando las de Caín sin cobrar”, relató uno de los trabajadores. “Shirley sacó a la gente emplanillada por Jorge Herrera [expresidente de la Asamblea] para ahora meter a sus botellas”, describió otro servidor público a La Estrella de Panamá. Ambos prefirieron reservar sus identidades para conservar sus puestos en un país en el que el desempleo tiene una tasa nada halagüeña de 10.4 %.

Las expresiones de los funcionarios coinciden con los datos oficiales: la planilla de la Asamblea Nacional que publica la Contraloría General de la República, muestra que desde el 1 de julio de 2026 ingresaron 456 nuevos funcionarios a la nómina de la Asamblea Nacional. Prácticamente todos iniciaron labores en julio, con excepción de ocho funcionarios que lo hicieron en agosto, según detalla el documento actualizado al 17 de agosto de 2026. De los 456 nuevos funcionarios, 420 son eventuales y 36, permanentes. En conjunto, representan un gasto mensual de $676,679.

¿Dónde trabajan los 456 nuevos funcionarios?

Según varios empleados públicos consultados, buena parte de este personal correspondería a funcionarios vinculados al despacho de la presidenta y a su circuito. Sin embargo, esta información no puede ser verificada porque la planilla por despacho permanece desactualizada. Por ejemplo, Ruth González estaba asignada al despacho de Castañedas como eventual y cobraba $1,500 pero desde julio es una funcionaria permanente como “asesor II” con $1,200. Otros indicaron que “el sistema de la planilla está colapsado” con gente del gobierno pasado, aunado a la supuesta promesa que sostuvo Castañedas con los diputados del PRD que consistía en no tocar a los más de 100 funcionarios permanentes asignados a cada diputado. A cambio de ello le habrían dado el voto a su favor el pasado 1 de julio cuando cambió la directiva de la institución. Precisamente, en su segundo intento por presidir el Órgano Legislativo, Castañedas prometió mejorar la transparencia institucional.

“Aquí se defenderá la transparencia, hoy comienza una nueva etapa. Una etapa de diálogo. Una etapa de transparencia”, aseguró la diputada presidenta. Sin embargo, la página web de la Asamblea Nacional se mantiene sin publicar la planilla completa. En su lugar, solo detalla a los funcionarios permanentes y excluye a los eventuales de la lista. De igual manera, el reporte de personal por despacho publicado por la Contraloría General de la República (CGR) en abril de 2025 no ha sido actualizado. Este diario ha consultado desde febrero a la entidad fiscalizadora las razones por las que esa información, correspondiente al personal asignado a cada diputado, permanece desactualizado. Hasta la última consulta, realizada el viernes pasado, no hubo respuesta. “Debemos fiscalizar y cuidar el dinero del pueblo. Fiscalizar es preguntar con responsabilidad, exigir explicaciones, asegurarnos de que las leyes se cumplan y de que los recursos públicos sean utilizados correctamente”, fueron las primeras palabras de Castañedas al asumir la presidencia del Legislativo. Sin embargo, no contestó las llamadas y mensajes de este diario que buscaban conocer los criterios utilizados para contratar a los más de 400 funcionarios que ingresaron desde julio. No obstante, el cruce entre la planilla de agosto y la de junio —el último mes completo de la administración de Jorge Herrera— ofrece algunas pistas sobre los cambios. Además de los nuevos funcionarios, el cruce de ambas planillas también revela movimientos internos: 22 funcionarios pasaron de eventuales a permanentes, mientras que tres hicieron el recorrido inverso.

Asamblea suma 328 asistentes en un solo mes

De los funcionarios que se sumaron en julio, 328 figuran como “asistentes administrativos I y II”, lo que eleva a 1,475 la cantidad de funcionarios con esas denominaciones en la planilla de la institución ¿Para qué necesita la Asamblea tantos asistentes? Una investigación de este diario titulada “La Secreta y costosa planilla de Marcos Castillero”, publicada el 30 de abril del año pasado, evidenció que estos cargos no son los reales, y que cada diputado envía a la dirección de Recursos Humanos otra lista con sus funciones y ubicaciones físicas como por ejemplo cuando se trata de personal del circuito del diputado.

Más allá del movimiento de nombres, persiste una interrogante: cuántos de estos funcionarios cumplen realmente una labor y cuántos corresponden a las llamadas “botellas”, personas que cobran un salario sin ejercer función alguna y que, según denuncias, se quedan con apenas un 5 % o 10 % del sueldo, mientras el resto retorna al diputado que gestionó su contratación. El contralor Anel Flores aseguró a este medio, en una entrevista concedida en mayo de 2025, que había detectado unas “500 botellas”. Desde marzo del año pasado, además, se inició una auditoría en la Asamblea Nacional cuyos resultados aún se desconocen. La Estrella de Panamá consultó a la CGR sobre las conclusiones de esa auditoría, pero no obtuvo respuesta. En cuanto a la nueva planilla legislativa bajo la presidencia de Shirley Castañedas, además de los 328 asistentes administrativos I y II, ingresaron 96 oficinistas, distribuidos entre las categorías de “oficinista legislativo” y “oficinista II”. También hay 25 nuevos asesores entre “asesor administrativo legislativo”, “asesor II” y “asesor legal”. A estos se suman tres conductores de vehículos y un agente de seguridad. En conjunto, los 456 nuevos ingresos tienen un salario promedio de $1,484. Sin embargo, con la nueva directiva de la Asamblea Nacional quienes ingresaron con altos sueldos fueron el director de administración y finanzas, Ernesto Fernández con $7,000, la directora nacional de asesoría legal y técnica de comisiones, Jannice Cigarruista, con $6,500, Leila Chan de Quintero, directora de recursos humanos con $6,000 y el subdirector de recursos humanos, Ricardo Álvarez con $6,000, considerando el salario más los gastos de representación. Todos estos nuevos directores ingresaron el 7 de julio a excepción del subdirector que lo hizo el 8 de julio.También se contrató a una nueva jefa de compras y proveeduría, Jessica Bunting con $4,500. El salario más bajo entre los nuevos ingresos es de $800, correspondiente al cargo de oficinista legislativo, mientras que el más alto alcanza $7,000 para el director de Administración y Finanzas. La planilla de la institución representa un gasto mensual de $7,3 millones y registra, hasta agosto, 3,712 funcionarios entre permanentes y eventuales. Sin embargo, esa cifra no refleja del todo la realidad, debido a que continúan los movimientos de personal y hay funcionarios transitorios que, pese a no haber dejado de trabajar, aún no han cobrado sus salarios correspondientes a julio y agosto. En junio, al finalizar la presidencia de Jorge Herrera, la Asamblea registraba 5,036 funcionarios que sumaban $8,5 millones en salarios al mes. “Cada balboa del Estado pertenece al pueblo panameño y cuando uno administra lo que no es suyo, tiene que hacerlo con más cuidado todavía”, fueron las palabras de la presidenta del Legislativo el pasado 1 de julio.