Juan Diego analiza su regreso a la Asamblea en 2029 y destaca apoyo de Rubén Blades a Vamos

El presidente de la Coalición Vamos y exdiputado, Juan Diego Vásquez, destacó el respaldo que el cantante Rubén Blades ha expresado hacia el proyecto político que impulsa el movimiento, aunque aclaró que el artista no ocupa actualmente un cargo dentro de su estructura ni participa en la toma de decisiones.

Durante una entrevista concedida a TVN, Vásquez habló sobre el apoyo que Blades ha dado movimiento. El dirigente explicó que Blades no estuvo presente en la actividad realizada el pasado sábado porque se encuentra fuera del país cumpliendo compromisos profesionales.

“Pero sigue cercano”, afirmó Vásquez al referirse a la relación que mantiene el artista con el movimiento.

Según explicó, Blades aún no ha firmado su adhesión debido a que se encuentra fuera de Panamá. Sin embargo, recordó que el cantante ya había manifestado públicamente su respaldo a la visión que impulsa el grupo.

“Él anunció al país, creo que en 2022 o 2023, en una reunión que tuvimos él, yo y Gabriel con otros dirigentes, que él cree en esta visión del proyecto”, señaló Vásquez.

El dirigente también vinculó el respaldo de Blades con el resultado obtenido por la coalición en las elecciones de 2024. De acuerdo con Vásquez, el artista forma parte de los ciudadanos que apostaron por una alternativa política diferente en esos comicios.

“Él es uno de esos más de 300 mil panameños que en 2024 apostaron por esta coalición. Y Rubén es parte de ese grupo de personas que quiere ver un país distinto”, manifestó.

Aunque resaltó la cercanía y el apoyo de Blades, Vásquez fue enfático en diferenciar ese respaldo de cualquier participación directa en las decisiones internas de Vamos.

Vásquez sostuvo que la participación de figuras como Blades debe entenderse como un respaldo a la visión que el movimiento busca llevar adelante y no como una señal de que exista una candidatura previamente definida.

“Yo celebro y aplaudo el apoyo del maestro Blades y de todas las personas que entendiendo nuestra visión, cual es, quieran sumarse, abonar y ayudarnos a construir no solamente la visión, sino el país que la acompañe”, expresó.

El dirigente rechazó además las versiones que apuntan a que dentro del movimiento ya existirían candidatos seleccionados para las próximas elecciones.

“Pero tampoco puedo permitir, como se quiere hacer ver a veces, pues como que hay un intento oculto o aquí no hay candidatos sembrados”, sostuvo.

En ese sentido, Vásquez aseguró que ninguna figura tiene garantizada una candidatura y que el movimiento buscará establecer mecanismos democráticos para definir sus postulaciones de cara a las elecciones de 2029.

“Nadie tiene el puesto garantizado. Nosotros no vamos a replicar las fórmulas del pasado. Y como digo, vamos a buscar los mecanismos que permita la ley para permitir decisiones democráticas y abiertas”, afirmó.