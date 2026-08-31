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Mulino pide a la AMP reconsiderar restricción de acceso a expedientes marítimos en Panamá

La medida alcanza específicamente tres tipos de procedimientos administrativos.
La medida alcanza específicamente tres tipos de procedimientos administrativos. Creado con Gemini
Por
Deborah Peña
  • 31/08/2026 08:48
La resolución establece que la restricción comprende “toda la información, documentación, actuaciones, informes técnicos, administrativos y legales”

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció este lunes 31 de agosto sobre la decisión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) de restringir por un periodo de 10 años el acceso a información contenida en determinados expedientes administrativos relacionados con concesiones, licencias de operación e investigaciones por infracciones a las normas marítimas, medida declarada el pasado 30 de agosto.

A través de un mensaje emitido por su cuenta oficial en X, el presidente manifestó “desconocer las razones por las que la AMP concidera acceso restringido cierta información.

Asimismo, pidió a la entidad reconsiderar la medida impuesta, ya publicada en la Gaceta Oficial. Esta contempla información, documentos e informes de carácter técnico, administrativo y legal relacionados con la gestión de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.

Tres tipos de procedimientos administrativos

El pasado 30 de agosto, La AMP dio a conocer que la decisión está contenida en la Resolución J.D. No. 012-2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 30600 del viernes 28 de agosto de 2026.

La resolución establece que la restricción comprende “toda la información, documentación, actuaciones, informes técnicos, administrativos y legales” que reposen o estén contenidos en los expedientes administrativos tramitados por la AMP y que sean conocidos por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.

La medida alcanza específicamente tres tipos de procedimientos administrativos:

Concesiones de áreas.

Licencias de operación para la prestación de servicios marítimos auxiliares.

Investigaciones administrativas por infracciones a las normas bajo la jurisdicción y competencia de la AMP.

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