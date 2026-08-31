Mulino pide a la AMP reconsiderar restricción de acceso a expedientes marítimos en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció este lunes 31 de agosto sobre la decisión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) de restringir por un periodo de 10 años el acceso a información contenida en determinados expedientes administrativos relacionados con concesiones, licencias de operación e investigaciones por infracciones a las normas marítimas, medida declarada el pasado 30 de agosto. A través de un mensaje emitido por su cuenta oficial en X, el presidente manifestó “desconocer” las razones por las que la AMP concidera acceso restringido cierta información.

Asimismo, pidió a la entidad reconsiderar la medida impuesta, ya publicada en la Gaceta Oficial. Esta contempla información, documentos e informes de carácter técnico, administrativo y legal relacionados con la gestión de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.

Tres tipos de procedimientos administrativos