Lionel Messi anuncia su retiro de la selección: ‘Me vacié, ya no tengo más para dar’

Completamente oficial. El delantero de la selección de Argentina, Lionel Messi, anunció su retiro de la albiceleste. El jugador de 39 años colgó un mensaje en sus redes sociales despidiéndose del seleccionado. El retiro de Messi de la selección era algo visible. Una vez culminado la Copa Mundial de la FIFA 2026, se esperaba que la cita mundial fuese la última participación del delantero con Argentina. Sumado a ello, el fallecimiento de su padre, Jorge Messi aceleró la decisión de Messi de retirarse del combinado albiceleste.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección...”, arrancó diciendo el delantero de 39 años. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”.

Messi hizo hincapié que en los 20 años que defendió el escudo de su país, siempre dejó todo en la cancha. “No solo en los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, señaló Messi.

A sus 39 años, Messi volvió a dejar a entrever que el final de su carrera está próximo a terminar. Ahora con su ciclo con Argentina finalizado, es cuestión de tiempo para que cuelgue los botines a nivel profesional.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, expresó Messi en redes sociales.

En la carta, Messi aprovechó la ocasión para agradecer a su familia, compañeros de equipo y entrenadores por los años que estuvo en la albiceleste. “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos, con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”.