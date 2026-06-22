Lionel Messi se convierte en el máximo goleador en la historia de los mundiales

La anotación llegó después de un inicio intenso del encuentro. Apenas a los nueve minutos, Messi tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal, pero su remate se fue desviado. Sin embargo, el argentino encontró rápidamente la revancha y volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.El gol ante Austria se suma a una larga lista de récords que el delantero ha establecido tanto con Argentina como a nivel internacional.Su trayectoria incluye la conquista de la Copa del Mundo de Catar 2022, múltiples títulos continentales y una colección de distinciones individuales sin precedentes.Argentina llegó al compromiso tras vencer 3-0 a Argelia en su debut, en un partido donde Messi también fue una de las figuras destacadas.El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscaba asegurar de manera anticipada su clasificación a la siguiente fase y encontró nuevamente en su capitán la respuesta necesaria.Cuando parecía que ya no quedaban marcas por romper, Messi volvió a desafiar los límites de la historia. Con un nuevo récord mundialista en su colección, el argentino reafirma su lugar entre los nombres más grandes que ha conocido el fútbol.