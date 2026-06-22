Mundial FIFA 2026
Cobertura especial →
  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

Lionel Messi se convierte en el máximo goleador en la historia de los mundiales

El rosarino alcanzó además la cifra de 121 goles en 200 partidos con la selección argentina.
El rosarino alcanzó además la cifra de 121 goles en 200 partidos con la selección argentina. Tomada de redes sociales
Por
Leiny Pérez
  • 22/06/2026 12:39
El capitán argentino marcó ante Austria en el Mundial de 2026 y superó la marca histórica de Miroslav Klose.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La historia del fútbol volvió a escribir un nuevo capítulo con el nombre de Lionel Messi. El capitán de la selección argentina se convirtió este lunes 22 de junio en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo al anotar frente a Austria durante la segunda jornada del Grupo J del Mundial de la FIFA 2026.

El tanto, conseguido en el estadio de Dallas al minuto 38, permitió a Argentina adelantarse 1-0 y significó además la superación de una de las marcas más emblemáticas de la máxima cita futbolística.

Con esta anotación, Messi llegó a 17 goles y dejó atrás el récord que mantenía el alemán Miroslav Klose, ubicándose en solitario en la cima de los goleadores históricos de los Mundiales.

A sus 38 años, Lionel Messi continúa sumando hitos a una trayectoria considerada por muchos como una de las más exitosas de todos los tiempos. El rosarino alcanzó además la cifra de 121 goles en 200 partidos con la selección argentina, consolidándose también como el máximo artillero en la historia de la Albiceleste.

La anotación llegó después de un inicio intenso del encuentro. Apenas a los nueve minutos, Messi tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal, pero su remate se fue desviado. Sin embargo, el argentino encontró rápidamente la revancha y volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

El gol ante Austria se suma a una larga lista de récords que el delantero ha establecido tanto con Argentina como a nivel internacional.

Su trayectoria incluye la conquista de la Copa del Mundo de Catar 2022, múltiples títulos continentales y una colección de distinciones individuales sin precedentes.

Argentina llegó al compromiso tras vencer 3-0 a Argelia en su debut, en un partido donde Messi también fue una de las figuras destacadas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscaba asegurar de manera anticipada su clasificación a la siguiente fase y encontró nuevamente en su capitán la respuesta necesaria.

Cuando parecía que ya no quedaban marcas por romper, Messi volvió a desafiar los límites de la historia. Con un nuevo récord mundialista en su colección, el argentino reafirma su lugar entre los nombres más grandes que ha conocido el fútbol.

Lo Nuevo