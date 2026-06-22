Lionel Messi se convierte en el máximo goleador en la historia de los mundiales

La historia del fútbol volvió a escribir un nuevo capítulo con el nombre de Lionel Messi. El capitán de la selección argentina se convirtió este lunes 22 de junio en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo al anotar frente a Austria durante la segunda jornada del Grupo J del Mundial de la FIFA 2026.

El tanto, conseguido en el estadio de Dallas al minuto 38, permitió a Argentina adelantarse 1-0 y significó además la superación de una de las marcas más emblemáticas de la máxima cita futbolística.

Con esta anotación, Messi llegó a 17 goles y dejó atrás el récord que mantenía el alemán Miroslav Klose, ubicándose en solitario en la cima de los goleadores históricos de los Mundiales.

A sus 38 años, Lionel Messi continúa sumando hitos a una trayectoria considerada por muchos como una de las más exitosas de todos los tiempos. El rosarino alcanzó además la cifra de 121 goles en 200 partidos con la selección argentina, consolidándose también como el máximo artillero en la historia de la Albiceleste.