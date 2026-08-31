Google Maps cambia lago Ontario por ‘lago América’ en Estados Unidos tras orden de Trump

El lago Ontario ahora aparece como “Lake America” —lago América— para los usuarios de Google Maps en Estados Unidos. La plataforma incorporó la modificación después de que el presidente Donald Trump ordenara cambiar la denominación utilizada por el Gobierno federal, en medio de las tensiones comerciales con Canadá.
La actualización comenzó durante el fin de semana, tras la orden ejecutiva del jueves 27 de agosto. Sin embargo, el nombre mostrado depende del país desde el cual se consulta el mapa: en Canadá permanece “Lake Ontario”, mientras que en el resto del mundo se presentan ambas denominaciones.
Google explicó que adoptó el cambio después de su incorporación al Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos, conocido como GNIS. La empresa señaló que su política consiste en reflejar las denominaciones registradas por las fuentes gubernamentales oficiales.
La modificación no elimina el nombre Ontario de Google Maps a escala mundial. La visualización anunciada por la compañía queda distribuida así:
Estados Unidos: “Lake America”.
Canadá: “Lake Ontario”.
Otros países: “Lake Ontario (Lake America)”.
El cambio fue celebrado por funcionarios estadounidenses. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, destacó en redes sociales la incorporación del nuevo nombre, mientras Trump compartió una noticia sobre la actualización.
El lago es compartido por Estados Unidos y Canadá. La decisión de Washington sobre la nomenclatura utilizada por sus instituciones no obliga al país vecino a adoptar la misma denominación.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, rechazó la modificación y reafirmó que su país continuará utilizando el nombre histórico.
El primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, acompañó esa posición con un gesto público: el sábado presentó un letrero junto al lago con la inscripción “Lake Ontario”, seguida de “Now and Always”, que significa “Ahora y siempre”.
En un video difundido en redes sociales, Ford sostuvo que el nombre antecede a Trump y permanecerá después de su presidencia. La controversia añade un nuevo motivo de fricción a la relación entre ambos países, ya deteriorada por las disputas comerciales.
La decisión recuerda lo ocurrido con el golfo de México. En enero de 2025, al iniciar su segundo mandato, Trump dispuso que el Gobierno estadounidense utilizara el nombre “Gulf of America”.
Google Maps incorporó esa denominación para sus usuarios en Estados Unidos en febrero de aquel año, después de la actualización de los registros oficiales. Para quienes consultaban desde México mantuvo el nombre tradicional, mientras que en otros países mostró ambos.
En el caso del lago Ontario, la respuesta no ha sido uniforme entre las plataformas. Hasta la tarde del domingo 30 de agosto, Apple Maps y Waze conservaban la denominación original. MapQuest, por su parte, anunció que no modificaría el nombre.
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