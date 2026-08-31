Google Maps cambia lago Ontario por ‘lago América’ en Estados Unidos tras orden de Trump

El lago Ontario ahora aparece como “Lake America” —lago América— para los usuarios de Google Maps en Estados Unidos. La plataforma incorporó la modificación después de que el presidente Donald Trump ordenara cambiar la denominación utilizada por el Gobierno federal, en medio de las tensiones comerciales con Canadá. La actualización comenzó durante el fin de semana, tras la orden ejecutiva del jueves 27 de agosto. Sin embargo, el nombre mostrado depende del país desde el cual se consulta el mapa: en Canadá permanece “Lake Ontario”, mientras que en el resto del mundo se presentan ambas denominaciones. Google explicó que adoptó el cambio después de su incorporación al Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos, conocido como GNIS. La empresa señaló que su política consiste en reflejar las denominaciones registradas por las fuentes gubernamentales oficiales.

Un mismo lago, distintas denominaciones

La modificación no elimina el nombre Ontario de Google Maps a escala mundial. La visualización anunciada por la compañía queda distribuida así: Estados Unidos: “Lake America”. Canadá: “Lake Ontario”. Otros países: “Lake Ontario (Lake America)”.

El cambio fue celebrado por funcionarios estadounidenses. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, destacó en redes sociales la incorporación del nuevo nombre, mientras Trump compartió una noticia sobre la actualización. El lago es compartido por Estados Unidos y Canadá. La decisión de Washington sobre la nomenclatura utilizada por sus instituciones no obliga al país vecino a adoptar la misma denominación.

Canadá defiende el nombre Ontario

El primer ministro canadiense, Mark Carney, rechazó la modificación y reafirmó que su país continuará utilizando el nombre histórico. El primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, acompañó esa posición con un gesto público: el sábado presentó un letrero junto al lago con la inscripción “Lake Ontario”, seguida de “Now and Always”, que significa “Ahora y siempre”. En un video difundido en redes sociales, Ford sostuvo que el nombre antecede a Trump y permanecerá después de su presidencia. La controversia añade un nuevo motivo de fricción a la relación entre ambos países, ya deteriorada por las disputas comerciales.

El antecedente del golfo de México