A 29 años sin Lady Di: la historia y el legado de la princesa que cambió la monarquía

La noticia de la muerte de Diana, princesa de Gales, conmocionó al mundo. Este lunes 31 de agosto se cumplen 29 años de aquel día en que la princesa perdió la vida en un accidente automovilístico en la capital francesa, poniendo fin de manera abrupta a una vida marcada por la atención pública, la labor humanitaria y su relación con la familia real británica.

Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Norfolk, Inglaterra. En 1981, cuando tenía 20 años, contrajo matrimonio con el entonces príncipe Carlos. La pareja tuvo dos hijos: los príncipes William y Harry.

Durante sus años como miembro de la familia real, Diana se convirtió en una de las figuras públicas más reconocidas del mundo. Su manera de acercarse a las personas y su participación en numerosas causas sociales contribuyeron a construir una imagen que trascendió las fronteras del Reino Unido.

Tras su divorcio del entonces príncipe de Gales, Diana continuó desarrollando actividades vinculadas con causas humanitarias. Su trabajo y las organizaciones creadas posteriormente en su memoria mantienen parte de ese legado.

La noche del 30 de agosto de 1997, Diana viajaba por París junto a Dodi Fayed (pareja de Diana). Poco antes de la medianoche, el automóvil en el que se desplazaban sufrió un accidente a gran velocidad en el túnel de la Place de l’Alma.

Casi tres décadas después de su muerte, Diana continúa siendo una figura de enorme relevancia en la historia contemporánea de la monarquía británica.

Su influencia también permanece a través de sus hijos, William y Harry, y de las causas humanitarias con las que estuvo vinculada durante su vida.

La princesa murió a los 36 años, pero su imagen y su legado siguen formando parte de la memoria colectiva.