Cuatro panameños entre los 10 deportistas mejor pagados de Centroamérica

Panamá aporta cuatro nombres a la lista de los 10 deportistas mejor pagados de Centroamérica, elaborada por Forbes Centroamérica. Edmundo Sosa, Michael Amir Murillo, José Caballero y Adalberto Carrasquilla integran una selección marcada por los contratos millonarios del béisbol y el fútbol.
El panameño mejor ubicado es Edmundo Sosa, segundo en el orden publicado, con un contrato de $4,4 millones para la temporada 2026 con los Phillies de Filadelfia. Le sigue Michael Amir Murillo, cuyos ingresos anuales se estiman entre $3 millones y $3,5 millones.
José Caballero aparece con un contrato anual calculado en $2 millones, mientras que el sueldo de Adalberto Carrasquilla se estima en $1,4 millones anuales. Las cifras corresponden al reporte difundido por Infobae.
El hondureño Mauricio Dubón ocupa la primera posición con un contrato por un año valorado en $6,1 millones. La selección reúne a cuatro beisbolistas, cinco futbolistas y un tenista.
Este es el orden publicado, con los montos atribuidos a cada deportista:
La selección combina salarios, contratos y premios correspondientes a distintos períodos. Por ello, el orden publicado no equivale a una clasificación estrictamente descendente de sueldos anuales comparables.
Arévalo, por ejemplo, obtiene premios según sus resultados en torneos: la publicación recoge sus ganancias de 2025 y más de $470.000 acumulados en 2026 al corte del reporte. Para Martínez, además del salario fijo, se menciona un valor contractual aproximado de $1,4 millones. Estas diferencias deben considerarse al comparar los montos.
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