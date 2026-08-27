Panamá mete a tres figuras entre los 10 deportistas que más ganan en Centroamérica, según Forbes

Panamá vuelve a destacar en el deporte internacional con tres de sus principales figuras incluidas entre los 10 deportistas centroamericanos con mayores ingresos, de acuerdo con un listado difundido por Forbes Centroamérica.

El futbolista Michael Amir Murillo, el beisbolista José Caballero y el mediocampista Adalberto Carrasquilla representan al país en una clasificación que reúne a figuras del fútbol, béisbol y tenis con presencia en importantes ligas internacionales.

Murillo, el panameño mejor posicionado

Michael Amir Murillo aparece en el tercer lugar del ranking y es el futbolista panameño con mayores ingresos entre los incluidos en la lista.

El lateral derecho, oriundo de Salamanca, Colón, ha desarrollado su carrera fuera de Panamá, luego de vestir las camisetas de San Francisco FC, New York Red Bulls, RSC Anderlecht y Olympique de Marsella.

Actualmente juega para el Besiktas de Turquía, donde continúa consolidando su carrera en el fútbol europeo.

De acuerdo con la publicación, los ingresos anuales del defensor de 30 años se estiman entre 3 y 3.5 millones de dólares, cifra que lo coloca entre los futbolistas centroamericanos con mejores percepciones económicas.

José Caballero también aparece entre los primeros cinco

En el quinto puesto figura el beisbolista panameño José Caballero, integrante de los New York Yankees de las Grandes Ligas.

Caballero llegó a la MLB en 2023 con los Seattle Mariners y posteriormente pasó por los Tampa Bay Rays antes de convertirse en jugador de los Yankees.

Su velocidad en las bases ha sido uno de sus principales atributos. En 2024 lideró la Liga Americana en robos y en 2025 alcanzó la cifra de 49 bases robadas, destacándose entre los corredores más efectivos de las Grandes Ligas.

Según Forbes Centroamérica, el jugador panameño cuenta con un contrato anual estimado en 2 millones de dólares.

Carrasquilla cierra la presencia panameña

El tercer representante de Panamá es Adalberto Carrasquilla, ubicado en el décimo lugar de la clasificación.

El mediocampista de 27 años pertenece a los Pumas de la UNAM, en la Liga MX, y se ha convertido en una pieza importante de la selección nacional.

Carrasquilla cuenta con experiencia internacional tanto a nivel de clubes como con la selección panameña. Fue campeón con Tauro FC y Houston Dynamo y recibió el reconocimiento como mejor jugador de la Copa Oro 2023.

Sus ingresos anuales son calculados en aproximadamente 1.4 millones de dólares.