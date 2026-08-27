Eclipse lunar parcial en Panamá: hora y lugar para observarlo

Los panameños tendrán este jueves 27 de agosto la oportunidad de observar un eclipse parcial de Luna desde las 8:30 p.m., fenómeno astronómico durante el cual la sombra de la Tierra cubrirá parte del disco lunar.

Por ello, el Observatorio Astronómico de Panamá de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) abrirá sus puertas al público a partir de las 8:30 p.m., como parte de una jornada organizada por la Dirección Nacional de Ciencias Espaciales y el AstroClub Stella Nova.

Durante el eclipse, la sombra terrestre llegará a cubrir hasta 93% de la superficie visible de la Luna, lo que hará que el satélite natural adquiera un tono rojizo.

¿Dónde observar el eclipse lunar en Panamá?

La actividad se desarrollará en el Observatorio Astronómico de Panamá, ubicado en el Centro Regional de Coclé de la UTP.

La entrada será gratuita y los asistentes tendrán acceso a telescopios para observar las diferentes etapas del eclipse.

Además, especialistas estarán disponibles para explicar el fenómeno y responder preguntas relacionadas con el eclipse y otros eventos astronómicos.

¿Por qué la Luna se verá roja?

Durante un eclipse lunar, la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, por lo que el planeta bloquea parte de la luz solar que normalmente ilumina la superficie lunar.

Aunque la sombra de la Tierra cubre la Luna, parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre y llega indirectamente hasta el satélite. La atmósfera filtra principalmente las tonalidades azules y permite que las tonalidades rojizas alcancen la superficie lunar.

Por este motivo, durante la fase de mayor cobertura, la Luna puede adquirir una apariencia rojiza o cobriza, fenómeno que suele ser conocido como “Luna de sangre”.