Capturan en Bogotá a alias Páez, pieza clave del Tren de Aragua

La detención en Bogotá de Luis Saúl Pérez Nieto, alias ‘Páez’ o ‘Nairobi’, asesta un golpe operativo a las redes de extorsión y narcotráfico que el Tren de Aragua mantiene desplegadas en América del Sur y Centroamérica. El presunto delincuente, identificado como el principal cabecilla de esta estructura criminal en Perú, operaba bajo la sombra de las rutas transnacionales que conectan el sur del continente con los pasos estratégicos del istmo. El procedimiento fue llevado a cabo por la Fuerza Pública colombiana en la localidad de Fontibón y confirmado de forma oficial por el presidente Abelardo De La Espriella a través de sus redes sociales. La relevancia del arresto radica en la cercanía del sospechoso con la cúpula original de la organización delictiva, al ser considerado hombre de confianza de Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, fundador de la banda caído en junio pasado durante una intervención militar en Venezuela. El mandatario mandó un claro mensaje al crimen transnacional: “Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan”.

Articulación delictiva y requerimiento en Estados Unidos

De acuerdo con el informe oficial, a alias ‘Nairobi’ se le atribuye la articulación de actividades de extorsión, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y el trasiego de drogas en corredores estratégicos regionalmente. Esta proyección geográfica convierte su captura en un evento de alto impacto para la seguridad transfronteriza, dado el interés de estas redes por consolidar pasos logísticos hacia el norte del continente. Adicionalmente, se confirmó que el detenido cuenta con requerimientos por parte de las autoridades de Estados Unidos por los mismos delitos. Este elemento subraya la operatividad global que ha alcanzado la organización criminal en los últimos años y el alcance transnacional de sus actividades ilícitas.

Postura oficial ante el crimen transnacional

El operativo se alinea con la postura frontal del Ejecutivo colombiano contra el crimen organizado. Tras la captura, De La Espriella enfatizó que la nación no servirá de refugio para estructuras armadas e ilegales, señalando que las autoridades perseguirán a los criminales independientemente de su origen. La caída del cabecilla del Tren de Aragua coincide con otras acciones militares de envergadura en territorio colombiano, como el reciente bombardeo en el departamento del Guaviare donde neutralizaron a ocho integrantes de las disidencias de las FARC, remarcando un cambio de ritmo en la estrategia de seguridad pública.

Claves de contexto sobre el Tren de Aragua