La caída de ‘Niño Guerrero’, el criminal que expandió el Tren de Aragua por América Latina

Un nuevo capítulo de la colaboración entre la administración del presidente estadounidense Donald Trump y el liderazgo interino de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez se escribió en la noche del pasado viernes cuando ambos países anunciaron una operación conjunta en la operación que terminó con la vida del líder de la banda transnacional Tren de Aragua Héctor Rusthenford Guerrero Flores, mejor conocido por su alias ‘Niño Guerrero’.

Esta operación termina con las andanzas del líder que transformó una banda surgida dentro de una cárcel venezolana hasta convertirla en una de las organizaciones criminales más temidas del continente con una presencia que incluso se extiende a algunas ciudades de Estados Unidos como Miami y Nueva York.

Dicha operación - según algunas fuentes citadas por el diario El País de Madrid - no requirió la presencia de tropas estadounidenses sobre el terreno en un operativo que el Comando Sur del Ejército estadounidense denominó como un “ataque militar rápido y letal’. Si bien, el mismo inquilino de la Casa Blanca no desveló la ubicación de dicho operativo, el Ejecutivo interino de Rodríguez confirmó que Rusthenford Guerrero Flores fue abatido en el estado Bolívar, ubicado al sureste de Venezuela.

Con un mensaje publicado en su red social Truth, Trump adjuntó las imágenes en las que se podía observar como una humilde vivienda era alcanzada por un potente láser proveniente desde el aire. En su publicación, tampoco escatimó en elogios al gobierno de su homóloga del Palacio de Miraflores.

“Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela (...) Estamos colaborando muy bien [con el Gobierno de Delcy Rodríguez]. Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga dondequiera que estén, y los enviaremos a las profundidades del infierno, que es donde pertenecen”, continuó Trump quien señaló que el ataque en sí mismo era una ‘represalia’ para las familias de las víctimas de los delitos del Tren de Aragua en Estados Unidos.

El Ejecutivo de Rodríguez informó posteriormente que la operación fue posible gracias a los mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países. El general Francis L. Donovan, encargado de manejar las operaciones militares del Comando Sur, elogió por su parte a las fuerzas de seguridad venezolanas por el apoyo brindado.

El anuncio del viernes por la noche fue el culmen de una operación realizada por el Ejército venezolano en el que sus tropas se adentraron en el enclave minero de Las Claritas, en el Estado Bolívar, conocido por albergar las minas controladas por el Tren de Aragua. Según El País, las versiones del por qué las Fuerzas Armadas venezolanas decidieron intervenir en esta área cercana a la frontera entre Brasil y Guyana giraron en torno a un intento de toma por parte del Gobierno venezolano a fin de que las empresas extranjeras pudiesen explotar ese subsuelo minero que financia parte de las actividades criminales de la organización.