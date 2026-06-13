La caída de ‘Niño Guerrero’, el criminal que expandió el Tren de Aragua por América Latina

Nacido el 30 de mayo de 1983 en Maracay, en el estado Aragua, Guerrero Flores pasó de ser un delincuente común a convertirse en uno de los fugitivos más buscados de la región.Las autoridades estadounidenses lo identificaban como el fundador y máximo jefe del Tren de Aragua, mientras que el Gobierno venezolano lo describía como el cabecilla de una organización criminal con un amplio historial delictivo.Su nombre comenzó a aparecer en diversos expedientes judiciales a mediados de la década de 2000. En 2005, fue señalado por el homicidio de un funcionario policial y, años más tarde, ingresó a la cárcel de Tocorón por diversos delitos. Sin embargo, logró escapar en 2012. Fue recapturado en 2013 en Barquisimeto, en el estado Lara, y trasladado nuevamente al penal, donde terminaría consolidando su liderazgo dentro del mundo criminal.Durante su segundo período de reclusión entre rejas, el ‘Niño Guerrero’ impulsó un crecimiento exponencial de la estructura del Tren de Aragua. Lo que inicialmente era una red criminal reducida y con influencia limitada dentro del penal de Tocorón evolucionó hasta convertirse en una red con operaciones fuera de la prisión y capacidad para establecer alianzas con otros grupos delictivos.Bajo su liderazgo, el Tren de Aragua extendió su presencia hacia Colombia y posteriormente a otros países como Perú, Chile, Ecuador, Bolivia y Brasil, aprovechando en muchos casos las rutas migratorias venezolanas para afianzar sus operaciones criminales que también consisten en el narcotráfico, la extorsión y el tráfico sexual.En 2023, cuando el Estado venezolano recuperó el control del centro penitenciario de Tocorón, Niño Guerrero no fue localizado y desde entonces permanecía prófugo. Mientras que en el 2024, la administración anterior de Joe Biden ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. En diciembre de 2025, fiscales estadounidenses acusaron a Rusthenford Guerrero Flores de los delitos de conspiración, extorsión y apoyo a organizaciones terroristas.