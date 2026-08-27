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¿Por qué Tini Stoessel está enfrentada con su padre? Esto se sabe del conflicto

Tini Stoessel y su padre, enfrentados por el control de su patrimonio
Tini Stoessel y su padre, enfrentados por el control de su patrimonio EFE | Sergio Pérez
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/08/2026 15:46
Tini Stoessel habría iniciado una auditoría para conocer el estado real de su patrimonio.

La cantante argentina Tini Stoessel atraviesa un conflicto con su padre, Alejandro Stoessel, quien durante unos 15 años estuvo involucrado en la administración de distintos aspectos de su carrera.

Según información difundida por medios argentinos, la artista ordenó una auditoría privada para revisar su situación patrimonial y las sociedades vinculadas con sus ingresos por música, imagen, contratos comerciales y espectáculos.

Algunos reportes han estimado su fortuna en unos 70 millones de dólares, aunque esta cifra no ha sido respaldada con documentación pública. También han surgido versiones sobre los ingresos de su actual gira FUTTTURA, que habría generado importantes ganancias.

Crece la tensión familiar

La situación habría provocado un fuerte deterioro en la relación entre Tini y su familia. Incluso, algunos periodistas de espectáculos aseguran que el vínculo con su padre sería actualmente distante y que sus padres no la habrían acompañado en algunos acontecimientos recientes.

Hasta el momento, Tini no se ha pronunciado públicamente sobre el conflicto ni ha confirmado las versiones difundidas por la prensa argentina.

El caso ha generado gran repercusión y vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrentan artistas que alcanzan la fama desde muy jóvenes y dejan la administración de sus carreras y patrimonios en manos de familiares.

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