¿Por qué Tini Stoessel está enfrentada con su padre? Esto se sabe del conflicto

La cantante argentina Tini Stoessel atraviesa un conflicto con su padre, Alejandro Stoessel, quien durante unos 15 años estuvo involucrado en la administración de distintos aspectos de su carrera.

Según información difundida por medios argentinos, la artista ordenó una auditoría privada para revisar su situación patrimonial y las sociedades vinculadas con sus ingresos por música, imagen, contratos comerciales y espectáculos.

Algunos reportes han estimado su fortuna en unos 70 millones de dólares, aunque esta cifra no ha sido respaldada con documentación pública. También han surgido versiones sobre los ingresos de su actual gira FUTTTURA, que habría generado importantes ganancias.