Exoneración del ITBI en viviendas nuevas queda a la espera de la sanción del Ejecutivo

El proyecto de ley 661, que elimina el cobro del 2% del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para la primera venta de viviendas nuevas de hasta $120,000, quedó a la espera de la sanción o veto del presidente de la República, tras su aprobación en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional este miércoles 26 de agosto. La votación cerró con 53 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.
La norma, presentada por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, busca reactivar la industria de la construcción y corregir la incertidumbre generada tras la reforma a la Ley de Interés Preferencial, modificación que derogó el artículo 4 de la Ley 106 de 1974 y fijó la expiración del beneficio fiscal para el 31 de diciembre de 2025.
Con la aprobación del documento, las propiedades nuevas cuyo precio no supere los $120,000 tendrán una tasa del 0% de ITBI, siempre que la transacción se formalice dentro de los 30 meses siguientes a la expedición del permiso de ocupación.
Para los inmuebles que superen los $120,000 y alcancen hasta $200,000, la exoneración del 2% se mantendrá sobre los primeros $120,000 del valor. El excedente pagará una tarifa progresiva que arranca en 0.50% para rangos de hasta $130,000 y escala hasta un máximo de 1.80% para propiedades de hasta $200,000.
La redacción final del proyecto surgió de una mesa técnica tripartita integrada por diputados, representantes del Órgano Ejecutivo y gremios del sector privado como la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
Durante las sesiones de trabajo, los actores del sector identificaron trabas burocráticas y financieras que mantenían paralizadas las ventas de inventarios residenciales. Con este ajuste fiscal, el Gobierno busca impulsar la contratación de mano de obra en el sector construcción y facilitar el acceso a soluciones habitacionales para familias de ingresos medios.
La ley entrará en vigor tras su promulgación en la Gaceta Oficial por el Ejecutivo.
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