Sector de la construcción apunta a crecer 6% en 2026 si se dan los cambios al ITBI

El sector de la construcción espera cerrar el año con un crecimiento del 6%, impulsado por la discusión en la Asamblea Nacional de las reformas al Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI), según declaró la presidenta de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Irene Orillac de Simone. “Con el tema del ITBI, yo creo que va a ayudar a muchas viviendas y la gente va a poder tener acceso a esas viviendas”, afirmó, Orillac explicó que el proyecto de ley se encuentra actualmente en primer debate en la AN y que, una vez aprobado, permitirá que más familias panameñas califiquen para adquirir viviendas de interés preferencial.

Contribuciones

La presidenta de CAPAC subrayó el efecto multiplicador de la industria, ya que “una vez que se reactiva la construcción se reactiva todo el ecosistema, porque por cada dólar que se invierte en construcción se generan $2.34 dólares. Eso hace que podamos comenzar a darle la oportunidad a esa persona que quiere y necesita esa vivienda, iniciando un ciclo que tanto el panameño espera”. El gremio recordó que en 2025 el sector registró un crecimiento del 4%, y que la meta para 2026 es alcanzar el 6%, apoyado en las medidas fiscales que buscan dinamizar el mercado inmobiliario y estimular la inversión.

La propuesta

Los cambios al ITBI se dan a través de un proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la Ley 106 de 1974. El proyecto establece una exención sobre los primeros $120,000 de la base imponible de la primera operación de venta de viviendas nuevas que cumplan con las condiciones previstas en la ley, independientemente del valor total de la transferencia. Para las viviendas cuya base imponible supere los $120,000 y no exceda los $200,000, se contempla una escala tributaria preferencial que se aplicará únicamente sobre el monto que exceda la suma exenta. En los casos en que la base imponible sea superior a $200,000, se mantendrá la exención de los primeros $120,000 y el excedente estará sujeto al régimen general del impuesto. La propuesta también atiende el mandato establecido en el artículo 276 de la Constitución Política, que exige establecer nuevas rentas sustitutivas o aumentar las existentes cuando una modificación tributaria afecte ingresos incorporados al Presupuesto General del Estado. En cumplimiento de este principio, el Gobierno presentó paralelamente una iniciativa para modernizar el régimen del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), incorporando determinadas operaciones realizadas mediante plataformas digitales y otros medios tecnológicos actualmente no regulados de manera expresa.

Beneficios