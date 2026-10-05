José Domingo Ulloa viaja a Roma a cumplir compromisos eclesiales

El arzobispo de Panamá y presidente de la Conferencia Episcopal Panameña José Domingo Ulloa Mendieta viajará a Roma durante el mes de octubre para cumplir una serie de compromisos eclesiales que iniciarán este martes 6 con la presentación internacional del recurso juvenil YOUCAT Amor para siempre y continuarán con el encuentro convocado por el papa León XIV en el Vaticano.

De acuerdo con la información difundida por TVN Noticias, el primer compromiso de Ulloa se desarrollará en el Centro Internazionale Giovanile San Lorenzo junto a más de cien delegados de distintas comunidades católicas para el lanzamiento de la obra enfocada en la afectividad la fe y el sacramento del matrimonio.

Posteriormente del 7 al 14 de octubre el líder de la iglesia católica panameña asistirá a las sesiones denominadas “A diez años de Amoris laetitia: anunciar el Evangelio con las familias hoy” en el Aula Pablo VI las cuales reunirán a representantes de las Conferencias Episcopales e invitados de los cinco continentes.