Canal de Panamá subastará cupos a largo plazo en esclusas Panamax

El Canal de Panamá aplicará por primera vez el programa de Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA, por sus siglas en inglés) en las esclusas Panamax, como un plan piloto para la temporada seca comprendida entre el 3 de enero y el 3 de abril de 2027. La medida busca asegurar la previsibilidad logística de las navieras ante las variaciones en la disponibilidad de agua que afectan la vía interoceánica. El anuncio de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) dado a conocer la mañana de este lunes 5 de octubre detalla que las ofertas para las reservas en las esclusas Panamax y Neopanamax se adjudicarán mediante subastas a sobre cerrado durante el mes de noviembre de 2026.

Distribución de cupos y subastas

El programa piloto para las esclusas Panamax ofertará 51 paquetes que equivalen a 288 cupos de tránsito (147 hacia el norte y 141 hacia el sur), lo que representa un promedio de tres espacios diarios bajo un nivel de flexibilidad único. La competencia para este segmento se realizará el 24 de noviembre de 2026 y mantendrá las mismas reglas de adjudicación, selección y desempate aplicadas en las esclusas Neopanamax. Por su parte, la subasta para la fase Neopanamax se celebrará el 17 de noviembre de 2026. En este segmento se subastarán 36 paquetes con un total de 270 cupos (165 en dirección norte y 105 en dirección sur), distribuidos a razón de tres espacios diarios. La ACP confirmó en su escrito que el resto de la capacidad operativa diaria mantendrá su distribución a través del sistema habitual de reservaciones ordinarias y subastas diarias.

Garantía logística frente al clima