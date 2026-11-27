Piratas informáticos vulneraron Cloud One, la plataforma insignia de computación en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en una intrusión que podría comprometer información sensible táctica, de personal y logística, según reveló la agencia Reuters este viernes 27 de noviembre.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la intrusión en Cloud One (una de las mayores plataformas en la nube del ejército estadounidense) fue detectada durante el último mes mientras se realizaban trabajos para actualizar el sistema.
Ante la gravedad del incidente, los investigadores convocaron al Comando Cibernético de Estados Unidos (Cyber Command) para evaluar los daños, mientras que Reuters no pudo determinar la identidad de los atacantes, el alcance total del acceso ni si se sustrajeron datos.
En un comunicado remitido a la agencia de noticias británica, la Fuerza Aérea señaló que no comenta sobre la postura de seguridad, vulnerabilidades ni estado operativo de redes y sistemas específicos, y añadió que adopta de forma continua medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades de misión del departamento.
Por su parte, el Comando Cibernético no respondió a solicitudes de comentarios.
El hallazgo provocó diversas interrupciones operativas en la plataforma:
Este reporte se suma a una serie de incidentes cibernéticos y de seguridad reportados en entidades gubernamentales y de defensa de Estados Unidos en las últimas semanas, entre ellos una intrusión esta semana en un sistema utilizado por varias agencias de inteligencia y una filtración en octubre en Seguridad Nacional que expuso datos de 41,000 empleados.