Piratas informáticos vulneraron Cloud One, la plataforma insignia de computación en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en una intrusión que podría comprometer información sensible táctica, de personal y logística, según reveló la agencia Reuters este viernes 27 de noviembre. De acuerdo con las fuentes consultadas, la intrusión en Cloud One (una de las mayores plataformas en la nube del ejército estadounidense) fue detectada durante el último mes mientras se realizaban trabajos para actualizar el sistema.

Ante la gravedad del incidente, los investigadores convocaron al Comando Cibernético de Estados Unidos (Cyber Command) para evaluar los daños, mientras que Reuters no pudo determinar la identidad de los atacantes, el alcance total del acceso ni si se sustrajeron datos. En un comunicado remitido a la agencia de noticias británica, la Fuerza Aérea señaló que no comenta sobre la postura de seguridad, vulnerabilidades ni estado operativo de redes y sistemas específicos, y añadió que adopta de forma continua medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades de misión del departamento.

Por su parte, el Comando Cibernético no respondió a solicitudes de comentarios.

Impacto operativo y alcance técnico

El hallazgo provocó diversas interrupciones operativas en la plataforma:

Se pausaron los esfuerzos para migrar aplicaciones de back-office hacia Cloud One, una prioridad militar de larga data.

Se bloquearon las actualizaciones de aplicaciones ya en ejecución en el entorno, impidiendo que el personal aplique correcciones ante nuevas vulnerabilidades de software divulgadas en la industria tecnológica.

Algunos usuarios vieron revocados sus privilegios de administrador.

Una fuente indicó que los atacantes aprovecharon una falla de software para llegar al plano de control —la capa que administra toda la plataforma—, un nivel de acceso comparado con un control remoto universal.

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