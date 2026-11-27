La planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, retomó sus operaciones al 100 % de su capacidad la medianoche de este jueves 26 de noviebre luego de que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) culminara con éxito el reemplazo de una bomba y su motor en la estación de bombeo de agua tratada. Los trabajos culminaron antes de cumplirse el plazo máximo estipulado de 48 horas, según informó la entidad mediante un comunicado oficial.

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Con la puesta en marcha de este nuevo equipo (que cuenta con capacidad para impulsar hasta 20 mil galones de agua potable por minuto hacia la red que abastece a la población), la presión del suministro se recupera de manera progresiva en los puntos altos y sectores alejados de la red de distribución de la ciudad de Panamá. En relación con el alcance de estos trabajos, el director ejecutivo del Idaan, Antonio Tercero González, manifestó: “Cuando hablamos de modernizar Chilibre, hablamos de las familias que dependen de esta planta cada vez que abren el grifo.” El titular del Idaan señaló que la tarea es cuidar los equipos existentes y renovar de forma oportuna los que ya cumplieron su ciclo: “Con la instalación de esta bomba damos un paso más en ese trabajo”.

¿Cómo se realizó el trabajo?