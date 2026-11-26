Los jóvenes que integraron la delegación panameña que participó en la XVIII Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA 2026) celebrada en Paraguay, volvieron con relucientes medallas de oro, plata y bronce y con la meta inmediata de seguir formándose académicamente en disciplinas científicas como la física, astrofísica o ingeniería aeroespacial. La delegación nacional cosechó cinco medallas (una de oro, dos de plata y dos de bronce) en la olimpiada que se desarrolló a inicios del mes de noviembre. El oro fue para Asdrúbal Castillo, del Instituto Cultural de San Miguelito, las platas fueron para Toni Zhu, del Instituto Episcopal San Cristóbal, y Liam Cao Li, del Instituto Fermín Naudeau, ambos de Panamá Centro; y los bronces fueron para Frederic Gillet, del Colegio Bilingüe Alfred B. Nobel de Panamá Oeste, y Cadmiel Sandoval, del Colegio Bilingüe Eben-Ezer de Colón. Los cinco ganaron su lugar en la delegación al obtener los mejores puntajes en la IX Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales (OliPaCE), que organizan la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Fundación Ciudad del Saber. En esta competencia nacional participaron 40 estudiantes de distintas regiones del país.

Formación en ciencia

Toni, que cursa el duodécimo grado y está por graduarse, piensa estudiar ingeniería aeroespacial o física, con la idea de ayudar a seguir desarrollando esta área de la ciencia en Panamá. Liam también apunta a la ingeniería aeroespacial. Como esa carrera no se ofrece en Panamá, primero estudiará una ingeniería relacionada para luego especializarse en el extranjero. Frederic, por su parte, quiere “seguir adelante, seguir aprendiendo, ser curioso” e ingresar a una carrera universitaria en ciencia y tecnología. Cadmiel tiene un plan que va más allá de su propia formación. Quiere estudiar física, especializarse en astrofísica y después volver a las aulas como profesor “para seguir formando talento aquí en Panamá”. Su inspiración son los docentes que lo han acompañado y guiado en este proceso. Su mirada está puesta, sobre todo, en Colón. La experiencia en Paraguay, cuenta, lo motivó a seguir aprendiendo sobre el espacio, pero también “a compartir eso que sé en mi comunidad, especialmente dentro de mi provincia de Colón”. Su objetivo es que más jóvenes de su provincia “puedan seguir aprendiendo, puedan seguir incidiendo dentro de esta área tan hermosa como lo son las ciencias espaciales”. Cadmiel sueña con que la juventud panameña pueda obtener muchas más medallas en múltiples competencias, estar más educada y avanzar hacia un futuro mejor. “Personalmente me dedicaré a seguir perfeccionando mis propios conocimientos y a compartírselos a otros jóvenes que estén interesados dentro de esta área”, afirma.

Pruebas, cohetes y amistades

Para Cadmiel, su medalla de bronce resume “el esfuerzo que he hecho durante estos meses estudiando constantemente”. Su prueba favorita durante la OLAA fue la de cohetería. En equipo con estudiantes de diferentes países, tuvieron que construir y lanzar un cohete impulsado por agua a presión. “Fue muy hermoso ver que todo ese esfuerzo que hiciste con tu grupo se ve reflejado en que tu cohete pudo volar lejos y obtener un buen puntaje”, recuerda. Toni describe la estadía como “una experiencia magnífica”. Los primeros cuatro días se dedicaron a las pruebas y a convivir con las otras delegaciones. Después, los jóvenes recorrieron el país, visitaron la represa de Itaipú y la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Su mayor reto fue la prueba teórica individual: “Fue difícil porque era yo solo con un papel y cuatro horas para resolver el problema”. A Liam lo que más le gustó fue la prueba teórica grupal, porque pudo intercambiar ideas con sus compañeros. “Hicimos bastantes problemas bastante complejos, pero pudimos lograr hacerlo”, cuenta. Para Frederic, el reto fue mantenerse a la altura de una competencia muy exigente. “Fue un reto, porque había bastante nivel, pero aun así lo disfruté mucho”, asegura. Para él, la experiencia fue “muy enriquecedora”. Más allá de las pruebas, todos destacan los lazos que hicieron. “Más que la competencia, pude conocer personas de otros países que les apasiona lo mismo que yo”, dice Cadmiel. También se trae la hospitalidad de Paraguay, “toda su cultura, todas las personas que conocimos, que la llevaré por siempre en el corazón”. Toni coincide: “Los amigos que hicimos en esa experiencia, la convivencia, eso la verdad es que lo valoro mucho”.

Oportunidad de aprender