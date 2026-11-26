La Miss Panamá 2026, Gabriela Lineth González del Valle, regresó al país entre vítores y aplausos. Una multitud de periodistas y seguidores la esperaba este jueves 26 de noviembre en la segunda terminal del Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde fue recibida con una murga y muestras de cariño. A su llegada, la representante panameña manifestó su emoción por regresar a casa y recordó que convertirse en Miss Panamá era uno de sus grandes sueños. “Yo creo que esto es un sueño para mí, porque, como dije en muchas entrevistas, yo quería ser Miss Panamá. Recuerdo cuando pasamos al Mundial y estaba en el mall escuchando los gritos de todo el mundo que decía: ‘¡Panamá!’. Y yo pensaba: ‘Yo quiero que eso sea para mí’. Sin duda, lo hice realidad. Esto también fue un sueño para mí y estoy muy feliz de que mi país esté valorando todo ese esfuerzo que hice, porque yo también lo estaba dando todo, no solo por mí, sino por todos nosotros”, expresó. González del Valle también agradeció el respaldo que recibió de los panameños durante su participación en Miss Universo 2026. “Como te digo, es un sueño. Es algo que se siente irreal: ver cuántas personas pueden llegar a apoyarte a través de una pantalla, sin siquiera conocerte, y cuántas personas creen realmente en ti. Eso te llena muchísimo el corazón”, agregó.

Gabriela González recuerda su clasificación al Top 30 de Miss Universo

La representante de Panamá también confesó que, durante la gala final, no estaba segura de conseguir un puesto entre las semifinalistas. “Yo fui la número 20 y dije: ‘No, ya no me llaman’. En ese momento pensé que ya no iba a pasar, pero, en el fondo, todavía tenía una gran esperanza porque sabía todo el esfuerzo que había hecho. Cuando empiezan a pasar las 10, las 20 candidatas, los nervios son demasiado fuertes”, relató. Sin embargo, cuando escuchó su nombre entre las clasificadas, la emoción se apoderó de ella. “Cuando finalmente me llamaron, no podía parar de sonreír. No dejé de sonreír desde que escuché mi nombre hasta el final de la noche. Sé que no pasé al Top 12, pero realmente ese Top 30 fue muy importante y valioso para mi país. Estoy muy orgullosa de eso también. No pasa absolutamente nada”, manifestó ante los periodistas.

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