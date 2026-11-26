Un total de 268 personas a bordo del crucero Caribbean Princess sufrieron un brote de gastroenteritis aguda provocado por norovirus durante una travesía de 12 días realizada entre el 11 y el 23 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el informe oficial divulgado el 24 de noviembre por el Programa de Saneamiento de Embarcaciones (VSP), 233 de los 2,936 pasajeros embarcaron o desarrollaron síntomas durante el viaje identificado con el código B638. Esta cifra representa el 7.9 % del total de viajeros.

El contagio alcanzó también al personal de la embarcación. El reporte confirma que 35 de los 1,132 miembros de la tripulación enfermaron, equivalente al 3.1 % de la plantilla a bordo. En total, la nave transportaba a 4,068 personas entre turistas y trabajadores.

Los registros médicos del buque, operado por la compañía Princess Cruises, señalan que los síntomas predominantes entre los afectados consistieron en vómitos y diarrea. Tras analizar muestras fecales recolectadas a bordo, las autoridades confirmaron al norovirus como el agente causante del episodio.

La notificación oficial del brote al VSP ocurrió el 15 de noviembre de 2026, cuatro días después de que zarpara el crucero. La travesía concluyó ocho días más tarde, el 23 de noviembre, fecha hasta la cual se contabilizaron los casos acumulados.

Ante la propagación del virus, la línea de cruceros y la tripulación ejecutaron medidas de contención establecidas en su plan de prevención y respuesta. Entre las acciones aplicadas destacan el aislamiento de los pasajeros y tripulantes enfermos, así como el incremento de los procedimientos de limpieza y desinfección en las áreas del barco.

El personal sanitario a bordo también recolectó muestras para pruebas diagnósticas y mantuvo consultas directas con el VSP sobre los protocolos de saneamiento y el reporte continuo de casos.

Por su parte, el equipo del VSP realizó una respuesta de campo en la embarcación. La intervención incluyó una evaluación ambiental y una investigación epidemiológica para asistir a la tripulación en el control del brote.

Las autoridades sanitarias aclararon que los números publicados corresponden al total acumulado durante toda la travesía y no implican que las 268 personas permanecieran enfermas de manera simultánea al momento de arribar o abandonar un puerto.

Según los criterios epidemiológicos aplicados en estas inspecciones, los centros médicos de los cruceros deben reportar de forma obligatoria los casos de gastroenteritis aguda cuando un paciente presenta tres o más deposiciones líquidas en un periodo de 24 horas, o episodios de vómitos acompañados de diarrea, dolor muscular, dolor de cabeza, calambres abdominales o fiebre.

El reporte oficial no detalla el itinerario ni los puertos visitados por el Caribbean Princess durante el viaje B638, ni precisa las medidas de saneamiento ejecutadas tras el desembarque del 23 de noviembre.