El puente de Las Américas fue cerrado temporalmente en ambos sentidos la tarde de este jueves 26 de noviembre, debido a una falsa alarma por la supuesta presencia de un artefacto explosivo, confirmó la Policía Nacional.
La Estrella de Panamá conoció que los objetos que generaron la alerta de un posible explosivo eran dos sensores instalados por especialistas estadounidenses durante las inspecciones realizadas al puente de Las Américas, tras la explosión ocurrida en mayo pasado.
Los dispositivos permanecían en la estructura y tenían como función monitorear y verificar la estabilidad del puente. Sin embargo, fueron confundidos con artefactos explosivos, lo que provocó el cierre preventivo de la vía.
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La situación obligó a las autoridades a suspender la circulación vehicular mientras los agentes realizaban las verificaciones correspondientes para descartar cualquier amenaza.
Tras las inspecciones, la Policía Nacional confirmó que se trataba de una falsa alarma y procedió a reabrir el puente de Las Américas, restableciendo el tránsito en ambas direcciones.
El cierre generó un importante congestionamiento vehicular en los alrededores del puente, debido a que coincidió con la hora pico de salida de los trabajadores de las oficinas públicas y las empresas privadas.
La interrupción del tránsito afectó la movilidad de los conductores que utilizan esta importante conexión entre la ciudad de Panamá y el sector oeste del país.