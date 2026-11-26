El puente de Las Américas fue cerrado temporalmente en ambos sentidos la tarde de este jueves 26 de noviembre, debido a una falsa alarma por la supuesta presencia de un artefacto explosivo, confirmó la Policía Nacional.

La Estrella de Panamá conoció que los objetos que generaron la alerta de un posible explosivo eran dos sensores instalados por especialistas estadounidenses durante las inspecciones realizadas al puente de Las Américas, tras la explosión ocurrida en mayo pasado.

Los dispositivos permanecían en la estructura y tenían como función monitorear y verificar la estabilidad del puente. Sin embargo, fueron confundidos con artefactos explosivos, lo que provocó el cierre preventivo de la vía.