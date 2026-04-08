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Esto se sabe del estado del puente de las Américas tras inspección técnica

Puente de las Américas reabre con restricciones tras incendio en La Boca
Puente de las Américas reabre con restricciones tras incendio en La Boca | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/04/2026 15:20
El puente de las Américas abierto al paso vehicular con restricciones mientras continúan las investigaciones.

El cierre inesperado del puente de las Américas, tras la explosión e incendio de un camión cisterna ocurrido este lunes 6 de abril en el sector de La Boca, generó un caos vehicular que afectó a miles de usuarios, especialmente residentes de Panamá Oeste.

La emergencia obligó a suspender el tránsito por esta importante vía, dejando como única alternativa de conexión con la ciudad capital el puente Centenario, lo que provocó largas filas, retrasos y complicaciones en la movilidad.

Tras una evaluación estructural, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) autorizó la reapertura parcial del puente, aunque con restricciones.

La entidad indicó que solo podrán transitar motocicletas, autos, sedanes, pick-ups, camionetas, microbuses y buses tipo coaster, mientras que se mantiene la prohibición para buses grandes y todo tipo de camiones, salvo vehículos de emergencia.

MOP confirma daños leves y restringe vehículos pesados en el Puente de las Américas

El ministro del MOP, José Luis Andrade, explicó que las inspecciones revelaron afectaciones en la pintura debido al calor generado por el incendio.

No obstante, la losa de rodadura, reforzada con mallas de carbono, se encuentra en condiciones aparentemente estables, aunque se realizarán pruebas adicionales para confirmar su estado.

El funcionario señaló que, como medida preventiva, no se permitirá que el puente se recargue con más de 10 toneladas, razón por la cual buses tipo “diablo rojo”, transporte turístico y camiones de carga permanecen restringidos y tendrán que utilizar el Puente Centenario.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que mantiene una investigación científica en curso para determinar las causas de la explosión.

A través de su Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios, la entidad busca esclarecer los hechos que dejaron una persona fallecida y generaron gran impacto en la opinión pública.

Las autoridades estiman que este proceso investigativo podría tomar hasta 30 días, periodo en el que se espera contar con resultados preliminares que permitan conocer el origen del siniestro.

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