Esto se sabe del estado del puente de las Américas tras inspección técnica

El cierre inesperado del puente de las Américas, tras la explosión e incendio de un camión cisterna ocurrido este lunes 6 de abril en el sector de La Boca, generó un caos vehicular que afectó a miles de usuarios, especialmente residentes de Panamá Oeste.

La emergencia obligó a suspender el tránsito por esta importante vía, dejando como única alternativa de conexión con la ciudad capital el puente Centenario, lo que provocó largas filas, retrasos y complicaciones en la movilidad.

Tras una evaluación estructural, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) autorizó la reapertura parcial del puente, aunque con restricciones.

La entidad indicó que solo podrán transitar motocicletas, autos, sedanes, pick-ups, camionetas, microbuses y buses tipo coaster, mientras que se mantiene la prohibición para buses grandes y todo tipo de camiones, salvo vehículos de emergencia.