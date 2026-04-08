Esto se sabe del estado del puente de las Américas tras inspección técnica

<a href="/tag/-/meta/jose-luis-andrade">El ministro del MOP, José Luis Andrade</a>, explicó que las inspecciones revelaron afectaciones en la pintura debido al calor generado por el incendio. No obstante, la losa de rodadura, reforzada con mallas de carbono, se encuentra en condiciones aparentemente estables, aunque se realizarán pruebas adicionales para confirmar su estado.El funcionario señaló que, como medida preventiva, no se permitirá que el puente se recargue con más de 10 toneladas, razón por la cual buses tipo <b>'diablo rojo'</b>, transporte turístico y camiones de carga permanecen restringidos y tendrán que utilizar el Puente Centenario.Por su parte, el <a href="/tag/-/meta/bcbrp-benemerito-cuerpo-de-bomberos-de-la-republica-de-panama">Cuerpo de Bomberos de Panamá</a> informó que mantiene una investigación científica en curso para determinar las causas de la explosión. A través de su Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios, la entidad busca esclarecer los hechos que dejaron una persona fallecida y generaron gran impacto en la opinión pública.Las autoridades estiman que este proceso investigativo podría tomar hasta 30 días, periodo en el que se espera contar con resultados preliminares que permitan conocer el origen del siniestro.