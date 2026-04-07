Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este 7 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo presenta este martes 7 de abril una serie de hechos relevantes en el ámbito local e internacional.

-El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, tras una inspección realizada por un equipo interinstitucional, se recomienda la reapertura del tránsito en el Puente de las Américas únicamente para motocicletas, autos, sedanes, pick-ups, camionetas, microbuses y buses tipo coaster.

-La diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, denunció supuestas irregularidades en el proceso que se desarrolla en la Asamblea Nacional para la elección del nuevo Defensor del Pueblo.

-La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, se pronunció en redes sociales tras el incendio y explosión ocurridos en el sector de La Boca, que dejó una persona fallecida, señalando posibles incumplimientos graves por parte de la empresa involucrada.

-La misión Artemis II entró en órbita, marcando un nuevo avance en el regreso de la exploración humana a la Luna tras más de 50 años.

-Las recientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra Irán elevaron la tensión en Medio Oriente y provocaron una respuesta inesperada en redes sociales desde cuentas vinculadas a embajadas iraníes.