Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este 7 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo presenta este martes 7 de abril una serie de hechos relevantes en el ámbito local e internacional.<b>-El Ministerio de Obras Públicas (MOP)</b> informó que, tras una inspección realizada por un equipo interinstitucional, se recomienda la reapertura del tránsito en el Puente de las Américas únicamente para motocicletas, autos, sedanes, pick-ups, camionetas, microbuses y buses tipo coaster.<b>-La diputada de la coalición Vamos, Janine Prado,</b> denunció supuestas irregularidades en el proceso que se desarrolla en la Asamblea Nacional para la elección del nuevo Defensor del Pueblo.<b>-La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, </b>se pronunció en redes sociales tras el incendio y explosión ocurridos en el sector de La Boca, que dejó una persona fallecida, señalando posibles incumplimientos graves por parte de la empresa involucrada.<b>-La misión Artemis II entró en órbita, </b>marcando un nuevo avance en el regreso de la exploración humana a la Luna tras más de 50 años. <b>-Las recientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra Irán elevaron la tensión en Medio Oriente</b> y provocaron una respuesta inesperada en redes sociales desde cuentas vinculadas a embajadas iraníes.