Reabren el puente de las Américas: estos son los vehículos que pueden circular

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a la ciudadanía que, luego de la inspección realizada por el equipo interinstitucional, se recomienda la reapertura del tráfico en el Puente de las Américas únicamente para motocicletas, autos, sedanes, pick-ups, camionetas, microbuses y buses tipo coaster.

Se restringe el paso de buses grandes y todo tipo de camiones, salvo los vehículos de emergencia.

La entidad indicó que mantendrá un monitoreo constante del puente de las Américas durante los próximos siete días, con el objetivo de evaluar su comportamiento estructural ante las cargas, mediante mediciones topográficas y ensayos técnicos.