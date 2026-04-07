Monitoreo de siete días en el puente de Las Américas tras la explosión en La Boca: MOP limita carga y tránsito

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, anunció la noche de este martes 7 de abril el inicio de un monitoreo continuo de siete días en el puente de Las Américas, tras la explosión e incendio de un camión cisterna ocurrido la tarde de este lunes 6 de abril en La Boca, que dejó un muerto y cuatro heridos, incluyendo dos bomberos.

La medida forma parte de las acciones adoptadas luego de la inspección realizada por una comisión interinstitucional, que determinó la apertura parcial de la estructura con restricciones, mientras se evalúa su comportamiento en tiempo real.

Durante este periodo, el Ministerio de Obras Públicas llevará a cabo mediciones topográficas y ensayos técnicos para analizar la reacción del puente ante las cargas permitidas.

Andrade explicó que el objetivo es observar cómo responde la infraestructura sin someterla a estrés excesivo, por lo que se estableció un límite de hasta 10 toneladas mientras se desarrollan los estudios.

“Se evaluará el comportamiento estructural del puente debido a las cargas impuestas. Luego de siete días, revisaremos nuevamente qué tipo de vehículos podrán circular”, detalló.

Como parte de este monitoreo, solo se permitirá el paso de vehículos livianos como motocicletas, sedanes, camionetas, microbuses y buses tipo “coaster”.

Se mantiene la restricción para buses tipo “diablo rojo”, camiones de carga y otros vehículos pesados, salvo unidades de emergencia.

La evaluación fue realizada por especialistas del Ministerio de Obras Públicas, el Cuerpo de Bomberos, la Universidad Tecnológica, la Autoridad Marítima de Panamá, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad del Canal de Panamá y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

Aunque los primeros informes indican que el incendio no causó daños estructurales graves, las autoridades optaron por aplicar un enfoque preventivo antes de flexibilizar las restricciones.

El ministro también destacó que la Autoridad del Canal de Panamá adelanta una evaluación integral del puente, cuyos resultados servirán para definir futuras reparaciones o trabajos de mantenimiento.