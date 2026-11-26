Elaine Salteiro G., esposa del exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, obtuvo una modificación en una de sus medidas cautelares dentro de la investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con fondos provenientes del supuesto enriquecimiento ilícito atribuido a su esposo durante su gestión en esa institución.

La decisión fue adoptada este jueves 26 de noviembre de 2026 por la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Marisol Ortiz, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares.

Ortiz modificó la periodicidad del reporte que debía cumplir Salteiro, que anteriormente tenía que presentarse los lunes y viernes de cada semana. A partir de ahora, deberá hacerlo los días 15 y 30 de cada mes.

Para tomar esta decisión, la jueza valoró el cumplimiento de la medida cautelar y la sujeción de la imputada al proceso penal, por lo que consideró procedente flexibilizar la frecuencia de los reportes.

Durante la audiencia, la defensa también solicitó el levantamiento del impedimento de salida del país; sin embargo, Ortiz rechazó esta petición.

Ortíz consideró que los elementos presentados por la defensa no eran suficientes para justificar la modificación de esa medida, debido a que no se acreditó una disminución de los riesgos procesales que motivaron su imposición.

También señaló que se necesitaba documentación más precisa para respaldar las circunstancias laborales y económicas expuestas por la defensa, además de que persiste el riesgo procesal relacionado con la naturaleza del delito investigado.

Al finalizar la audiencia, la abogada particular Sarai Blaisdell, representante legal de la imputada, anunció un recurso de apelación contra la decisión de mantener el impedimento de salida del país.

Apelación será el 16 de diciembre

La audiencia de apelación fue programada para el 16 de diciembre de 2026, a las 2:00 p.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

La diligencia se realizará en la sala número 5 del edificio Plaza Fortuna.

Por parte del Ministerio Público participó el fiscal David Garay, mientras que la defensa técnica estuvo a cargo de Blaisdell.

La investigación guarda relación con la presunta vinculación de Salteiro con fondos que, según las pesquisas, procederían del supuesto enriquecimiento ilícito atribuido al exdirector de la DGI durante su gestión al frente de esa entidad.