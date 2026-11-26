Las esperadas Naviferias 2026 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán el próximo martes 1 de diciembre, con la venta de una bolsa navideña a un precio de B/.15.00.
La bolsa incluirá 16 productos destinados a complementar la cena de Navidad, entre ellos uno de los alimentos más esperados durante estas fiestas: el jamón picnic.
Durante una entrevista en TVN Noticias, el director del IMA, Nilo Murillo, explicó que la venta mantendrá el mecanismo utilizado en jornadas anteriores, mediante el código QR asociado a la cédula de identidad personal.
Murillo también fue enfático en que los productos no se venderán por separado, sino que los consumidores deberán adquirir la bolsa completa por el precio establecido.
¿Qué incluye la bolsa navideña?
Las NaviFerias se extenderán durante 23 días y llegarán a distintos puntos del país. La jornada comenzará el 1 de diciembre en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera.
Durante los primeros cuatro días, la iniciativa también llegará a comunidades de Panamá Este y Colón, como parte del inicio de esta jornada de venta de productos para la temporada navideña.
El IMA informó que posteriormente dará a conocer los lugares específicos donde se realizarán las NaviFerias, organizados por semana y por día, para que los consumidores puedan conocer con anticipación el punto de venta más cercano.
La iniciativa busca facilitar a las familias el acceso a productos para preparar la tradicional cena navideña a un precio de B/.15.00.