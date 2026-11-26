Las esperadas Naviferias 2026 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán el próximo martes 1 de diciembre, con la venta de una bolsa navideña a un precio de B/.15.00.

La bolsa incluirá 16 productos destinados a complementar la cena de Navidad, entre ellos uno de los alimentos más esperados durante estas fiestas: el jamón picnic.

Durante una entrevista en TVN Noticias, el director del IMA, Nilo Murillo, explicó que la venta mantendrá el mecanismo utilizado en jornadas anteriores, mediante el código QR asociado a la cédula de identidad personal.

Murillo también fue enfático en que los productos no se venderán por separado, sino que los consumidores deberán adquirir la bolsa completa por el precio establecido.