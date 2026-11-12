¿Qué trae la bolsa navideña del IMA 2026? Conozca los productos por B/.15.00

De acuerdo con la entidad, cada bolsa contará con 15 productos destinados a complementar las compras de los hogares durante las fiestas de fin de año.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los productos que incluirán las bolsas navideñas de este año y reiteró que el precio se mantendrá en B/.15.00 .

10 libras de arroz.

Jamón picnic.

Azúcar.

Sal.

Vegetales mixtos.

Guandú.

Piña en rodajas.

Aceite.

Mostaza.

Pimienta.

Gravy.

Maíz para tamales.

Mayonesa.

Pasitas.

Rosca de pan.

IMA prepara distribución de bolsas navideñas en 21 islas y zonas comarcales

Por otra parte, el director del IMA, Nilo Murillo, había adelantado previamente que la distribución de las bolsas navideñas está programada para comenzar entre el 4 y el 6 de diciembre, con las primeras jornadas previstas en la provincia de Chiriquí.

Según lo anunciado anteriormente, la entrega continuará en la región de Azuero, como parte de un calendario de distribución gradual que tomará en cuenta la planificación logística de la institución y la demanda prevista en cada zona.

Murillo también había señalado que la distribución en la ciudad de Panamá representa uno de los principales desafíos para la institución, debido a la cantidad de personas que se espera atender.

Las jornadas de distribución se extenderán hasta enero de 2027, con el propósito de garantizar que las bolsas navideñas lleguen también a comunidades de difícil acceso. Entre ellas figuran sectores de las comarcas, donde las condiciones climáticas y el estado de las vías podrían dificultar el traslado de los productos durante la temporada lluviosa.

Además, el IMA contempla llevar las bolsas navideñas a 21 islas del país, lo que requerirá una logística especial para transportar los productos hasta estas comunidades.

De esta manera, la institución prevé desarrollar un calendario de entregas que abarque distintas regiones del territorio nacional, incluyendo comunidades apartadas y zonas insulares.