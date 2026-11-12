Documental de Miss Universo revela controversias y escándalos de la organización: ¿Quiénes aparecen?

Las controversias, disputas legales y conflictos internos que han rodeado a la organización de Miss Universo serán abordados en una nueva miniserie documental de TLC, titulada Crown of Deceit: Inside The Miss Universe Scandal (Corona de engaño: Dentro del escándalo de Miss Universo). La producción, que se estrenará este jueves 12 de noviembre, estará dividida en tres partes y reunirá testimonios de exconcursantes, personas cercanas a la organización, figuras vinculadas al certamen y denunciantes que compartirán sus experiencias dentro del concurso de belleza. Según el anuncio de TLC, la docuserie examinará señalamientos de intimidación, presuntos acuerdos de confidencialidad secretos y cuestionamientos sobre el liderazgo de la organización, además de mostrar aspectos de su funcionamiento detrás de cámaras.

¿Quiénes aparecen en el documental?

Entre las participantes que darán sus testimonios figuran Taylor Hale, quien representó a Michigan en Miss USA 2021; Noelia Voigt, Miss USA 2023, y Brittany Mason, quien participó en Miss USA 2008 como representante de Indiana. También aparecerá el empresario y exjuez del certamen Omar Harfouch, cuya renuncia antes de Miss Universo 2025 generó controversia. Harfouch afirmó que la competencia estaba manipulada y denunció que 30 finalistas habían sido seleccionadas previamente. La organización de Miss Universo rechazó públicamente esos señalamientos.

Las controversias de Miss Universo 2025 también serán abordadas