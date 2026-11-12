Caso Ueno Bank: Fiscalía amplía diligencias contra el expresidente Santiago Peña

El Ministerio Público de Paraguay informó la mañana de este jueves 12 de noviembre que fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción realizaron una diligencia en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, como parte de la investigación que involucra al expresidente Santiago Peña. La comitiva estuvo integrada por las agentes fiscales Silvia González Vester y Laura Giacummo, quienes acudieron a las instalaciones con el propósito de recabar información de interés para la causa.

Según el Ministerio Público, los trabajos se desarrollaron con la colaboración del comandante de las Fuerzas Militares, quien puso a disposición de los fiscales las instalaciones y los elementos requeridos para realizar las diligencias. Además, la institución detalló que la comitiva estuvo integrada por funcionarios del Ministerio Público, quienes realizaron tareas de relevamiento de información para incorporarla a la investigación.

La diligencia forma parte de las actuaciones fiscales en la causa en la que Peña fue imputado por la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.

La investigación contra el exmandatario se desarrolla en el contexto del caso Ueno Bank. El Ministerio Público había informado que la causa se originó a partir de denuncias presentadas por legisladores y que busca esclarecer posibles irregularidades relacionadas con esa entidad financiera.