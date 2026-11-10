Caso Ueno Bank: Fiscalía encuentra segunda caja fuerte oculta en Paraguay

Un grupo de fiscales del Ministerio Público de Paraguay encontró una segunda caja fuerte oculta en la sede central de Ueno Bank, el cual se mantiene intervenido por el Banco Central por una serie de irregularidades, caso en el que también investigan al expresidente Santiago Peña.
El hallazgo fue durante un nuevo allanamiento encabezado por el fiscal Silvio Corbeta, en el marco de las investigaciones relacionadas con la entidad bancaria y su grupo empresarial, que incluye una casa de valores.
El diario El Tiempo de Bogotá informó que el compartimento fue localizado en lo que habría sido la oficina de Miguel Vázquez, accionista mayoritario del Grupo Vásquez, propietario de Ueno Bank y que en la actualidad está detenido junto a otros ocho miembros de la directiva.
La estructura estaba escondida en la terraza del edificio, detrás de un baño, detalló el rotativo colombiano.
Además, el hallazgo se produjo después de que los investigadores descubrieran una primera bóveda oculta en la misma sede bancaria, lo que llevó a las autoridades a continuar las inspecciones en las instalaciones.
La primera caja fuerte que fue abierta contenía únicamente documentos relacionados con la investigación.
De acuerdo con El Tiempo, las autoridades no encontraron dinero en su interior.
En tanto, la segunda caja fuerte quedó lacrada y bajo resguardo de la Fiscalía, a la espera de su apertura oficial, prevista para este martes.
El nuevo hallazgo amplía las diligencias de los investigadores en la casa matriz de Ueno Bank, donde buscan elementos que puedan aportar información a la causa.