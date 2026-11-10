Caso Ueno Bank: Fiscalía encuentra segunda caja fuerte oculta en Paraguay

Un grupo de fiscales del Ministerio Público de Paraguay encontró una segunda caja fuerte oculta en la sede central de Ueno Bank, el cual se mantiene intervenido por el Banco Central por una serie de irregularidades, caso en el que también investigan al expresidente Santiago Peña.

El hallazgo fue durante un nuevo allanamiento encabezado por el fiscal Silvio Corbeta, en el marco de las investigaciones relacionadas con la entidad bancaria y su grupo empresarial, que incluye una casa de valores.

El diario El Tiempo de Bogotá informó que el compartimento fue localizado en lo que habría sido la oficina de Miguel Vázquez, accionista mayoritario del Grupo Vásquez, propietario de Ueno Bank y que en la actualidad está detenido junto a otros ocho miembros de la directiva.

La estructura estaba escondida en la terraza del edificio, detrás de un baño, detalló el rotativo colombiano.