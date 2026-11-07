Expresidente del Banco Central de Paraguay se entrega a la policía y queda detenido

El expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, se entregó la noche de este viernes 6 de noviembre ante la Policía Nacional y quedó detenido en la sede del Departamento de Investigaciones, en Asunción, en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank, informó el diario paraguayo ABC Color.

Carvallo figuraba en la misma orden de detención emitida por el Ministerio Público contra el expresidente de Paraguay, Santiago Peña, por la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles relacionados con la entidad bancaria.

De acuerdo con ABC Color, luego de que Carvallo se pusiera a disposición de las autoridades, el equipo fiscal solicitó que fuera trasladado a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde cumpliría la medida de detención.