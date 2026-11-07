Expresidente del Banco Central de Paraguay se entrega a la policía y queda detenido

El expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, se entregó la noche de este viernes 6 de noviembre ante la Policía Nacional y quedó detenido en la sede del Departamento de Investigaciones, en Asunción, en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank, informó el diario paraguayo ABC Color.
Carvallo figuraba en la misma orden de detención emitida por el Ministerio Público contra el expresidente de Paraguay, Santiago Peña, por la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles relacionados con la entidad bancaria.
De acuerdo con ABC Color, luego de que Carvallo se pusiera a disposición de las autoridades, el equipo fiscal solicitó que fuera trasladado a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde cumpliría la medida de detención.
La petición responde a razones de seguridad, debido a los incidentes y disturbios registrados en las inmediaciones de la residencia de Peña, donde se concentraron manifestantes tras conocerse la orden de detención contra el exmandatario.
La misma orden de detención alcanzó a Peña
La detención de Carvallo, de acuerdo con ABC Color, se produce en medio de la crisis política y financiera que sacude a Paraguay, luego de que el Senado destituyera a Peña el viernes 6 de noviembre, mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones.
Ese mismo día, el Ministerio Público ordenó la detención de ambos exfuncionarios en el marco de la causa penal 92/2026, relacionada con el caso Ueno Bank. La disposición fiscal contempla la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles.
Peña fue notificado de la orden de detención en su residencia particular, mientras Pedro Alliana asumía la Presidencia de Paraguay tras su destitución.
Inicialmente, la Fiscalía dispuso que el exmandatario permaneciera bajo arresto domiciliario hasta comparecer ante el Ministerio Público.
Sin embargo, los disturbios registrados frente a su vivienda llevaron a las autoridades a trasladarlo, minutos antes de la medianoche, al Regimiento de Escolta Presidencial.
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