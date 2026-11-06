Santiago Peña se despide del cargo para ‘evitar más daño’ a Paraguay

Mientras ocurre el juicio político en contra de Santiago Peña, el mandatario se dirigió a sus redes sociales para expresar su despedida a la Presidencia y evitar que su permanencia en el cargo profundizara “la división y la inestabilidad” en Paraguay. En su mensaje aseguró que su decisión buscaba devolverle la tranquilidad al país.
“No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”, escribió Peña.
El mandatario llamó a los paraguayos a reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza. También dijo que se despedía con gratitud y reconoció la angustia de quienes todavía esperan respuestas. Pidió atender a los afectados “con hechos y responsabilidad” y cerró el mensaje con la frase “Que Dios bendiga al Paraguay”.
Peña presentó su dimisión el jueves 5 de noviembre, tras la caída de Ueno Bank, entidad cuya sociedad controladora lo tuvo como accionista. La sesión conjunta del Congreso convocada para tratar la renuncia quedó sin cuórum y el Senado avanzó con el juicio político por mal desempeño de sus funciones.
Los diputados acusadores le atribuyen haber utilizado su influencia para favorecer al banco con recursos públicos y permitir que el regulador pasara por alto presuntas irregularidades. Sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, sostuvieron que el Congreso debía aceptar la renuncia y cerrar el proceso. Preda alegó, además, que la acusación no identificaba una orden o decisión ilegal del mandatario.
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