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Santiago Peña se despide del cargo para ‘evitar más daño’ a Paraguay

En su mensaje de despedida, Santiago Peña pidió unidad para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza en Paraguay.
En su mensaje de despedida, Santiago Peña pidió unidad para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza en Paraguay. AFP
Por
Darine Waked
  • 06/11/2026 16:27
El mandatario pidió unidad, llamó a recuperar la confianza en las instituciones y reconoció la angustia de los afectados por la caída de Ueno Bank

Mientras ocurre el juicio político en contra de Santiago Peña, el mandatario se dirigió a sus redes sociales para expresar su despedida a la Presidencia y evitar que su permanencia en el cargo profundizara “la división y la inestabilidad” en Paraguay. En su mensaje aseguró que su decisión buscaba devolverle la tranquilidad al país.

“No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”, escribió Peña.

El mandatario llamó a los paraguayos a reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza. También dijo que se despedía con gratitud y reconoció la angustia de quienes todavía esperan respuestas. Pidió atender a los afectados “con hechos y responsabilidad” y cerró el mensaje con la frase “Que Dios bendiga al Paraguay”.

La renuncia y el juicio político por Ueno Bank

Peña presentó su dimisión el jueves 5 de noviembre, tras la caída de Ueno Bank, entidad cuya sociedad controladora lo tuvo como accionista. La sesión conjunta del Congreso convocada para tratar la renuncia quedó sin cuórum y el Senado avanzó con el juicio político por mal desempeño de sus funciones.

Vista general del Congreso Nacional de Paraguay durante un juicio político, tras la renuncia del presidente Santiago Peña, en Asunción, el 6 de noviembre de 2026.
Vista general del Congreso Nacional de Paraguay durante un juicio político, tras la renuncia del presidente Santiago Peña, en Asunción, el 6 de noviembre de 2026. DANIEL DUARTE / AFP

Los diputados acusadores le atribuyen haber utilizado su influencia para favorecer al banco con recursos públicos y permitir que el regulador pasara por alto presuntas irregularidades. Sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, sostuvieron que el Congreso debía aceptar la renuncia y cerrar el proceso. Preda alegó, además, que la acusación no identificaba una orden o decisión ilegal del mandatario.

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