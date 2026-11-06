Santiago Peña se despide del cargo para ‘evitar más daño’ a Paraguay

Mientras ocurre el juicio político en contra de Santiago Peña, el mandatario se dirigió a sus redes sociales para expresar su despedida a la Presidencia y evitar que su permanencia en el cargo profundizara “la división y la inestabilidad” en Paraguay. En su mensaje aseguró que su decisión buscaba devolverle la tranquilidad al país.

“No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”, escribió Peña.