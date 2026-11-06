Abogado Preda afirma que la acusación hacia Peña no identifica una decisión ilegal del mandatario

El abogado Ricardo Preda sostuvo ante el Senado de Paraguay que el libelo acusatorio del juicio político contra Santiago Peña no identifica una sola orden, instrucción o decisión ilegal del mandatario. La defensa argumentó que los documentos presentados por los diputados acusadores no acreditan que Peña haya infringido una norma en el ejercicio del cargo.

Preda señaló que el expediente incluye declaraciones juradas, decretos, resoluciones y publicaciones periodísticas. A su juicio, esos elementos no demuestran una actuación ilegal del presidente. “Un juicio político no se construye con un ‘según’”, dijo ante el pleno.

El abogado también cuestionó que se atribuyeran a Peña decisiones del Banco Central del Paraguay y del Instituto de Previsión Social (IPS). Sostuvo que la supervisión bancaria y la inversión de los fondos previsionales corresponden a los órganos directivos de esas entidades y que, para sustentar la causal de mal desempeño, la acusación debía identificar qué deber del cargo incumplió el mandatario.