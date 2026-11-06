Abogado Preda afirma que la acusación hacia Peña no identifica una decisión ilegal del mandatario

El abogado Ricardo Preda sostuvo ante el Senado de Paraguay que el libelo acusatorio del juicio político contra Santiago Peña no identifica una sola orden, instrucción o decisión ilegal del mandatario. La defensa argumentó que los documentos presentados por los diputados acusadores no acreditan que Peña haya infringido una norma en el ejercicio del cargo.
Preda señaló que el expediente incluye declaraciones juradas, decretos, resoluciones y publicaciones periodísticas. A su juicio, esos elementos no demuestran una actuación ilegal del presidente. “Un juicio político no se construye con un ‘según’”, dijo ante el pleno.
El abogado también cuestionó que se atribuyeran a Peña decisiones del Banco Central del Paraguay y del Instituto de Previsión Social (IPS). Sostuvo que la supervisión bancaria y la inversión de los fondos previsionales corresponden a los órganos directivos de esas entidades y que, para sustentar la causal de mal desempeño, la acusación debía identificar qué deber del cargo incumplió el mandatario.
Para rebatir los señalamientos, Preda citó el acta de imputación de la causa penal por el caso Ueno Bank. Según su exposición, Peña vendió su participación en abril de 2025 y la operación más antigua que figura en el acta data del 30 de junio de ese año. El abogado precisó que el mandatario no era accionista directo del banco.
Preda afirmó que las operaciones descritas en el acta ocurrieron entre dos y 14 meses después de que Peña vendiera su participación. Entre ellas mencionó una presunta venta simulada de cartera por $74 millones, en junio de 2026, que, según la hipótesis fiscal que citó, habría buscado ocultar información a la Superintendencia de Bancos. El abogado señaló que la causa cuenta con 27 imputados.
Preda afirmó que Peña recibió la notificación a las 10:15 p. m. de la víspera y que sus abogados tuvieron acceso a la documentación la mañana de la audiencia. Sostuvo que el plazo les dejó apenas unas horas para revisar la acusación, examinar los documentos y preparar las pruebas de descargo.
El abogado respaldó además el planteamiento de Adolfo Ferreiro, quien pidió aceptar la renuncia de Peña y cerrar el juicio político. Preda sostuvo que, si el Senado decidía continuar con el proceso, debía garantizar a la defensa tiempo suficiente para responder a la acusación.
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